Mister Misery: veröffentlichen brandneues Musikvideo zu „Tell Me How“ vom neuen Debütalbum „Unalive“

Mister Misery aus Stockholm, Schweden veröffentlichen ihr brandneues Musikvideo zu Tell Me How von ihrem neuen Debütalbum Unalive , welches am 4. Oktober via Arising Empire erschien!

Schaut auch das Musikvideo zu T ell Me How hier an:

https://youtu.be/hl02oJRTm1I

Kauft und/oder streamt euch

Mister Misery: „We are truly honored to release our 4th music video directed by the one and only Patric Ullaeus (In Flames, Arch Enemy, Dimmu Borgir). Tell Me How is one of our favorites and it feels awesome to give you a video for this one. We hope you enjoy the video as much as we do!“

Mister Misery auf großer EU Headline-Tour im Februar 2020!

Mister Misery – The Unalive Tour 2020

13.02.20 DE-Hamburg headCRASH

14.02.20 DE-Bochum Rotunde

15.02.20 FR-Paris Backstage by the Mill

17.02.20 DE-Cologne Helios 37

18.02.20 DE-Saarbrucken Garage

19.02.20 DE-Stuttgart Wizemann

21.02.20 CZ-Prague Club 007

22.02.20 AT-Vienna Chelsea

24.02.20 CH-Zurich Werk21

25.02.20 DE-Munich Backstage

26.02.20 DE-Berlin Maze

28.02.20 DE-Leipzig Bandhaus

29.02.20 DE-Hanover LUX

02.03.20 DE-Wiesbaden Schlachthof