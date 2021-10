Motörhead – Everything Louder Forever – The Very Best Of

Artist: Motörhead

Herkunft: England, Großbritannien

Album: Everything Louder Forever – The Very Best Of

Spiellänge: 154:01 Minuten

Genre: Rock ’n‘ Roll, Hard Rock, Heavy Metal

Release: 29.10.2021

Label: BMG

Link: www.imotorhead.com

Letzte Bandmitglieder:

Gesang & Bassgitarre – Ian „Lemmy“ Kilmister

Gitarre & Backgroundgesang – Philip „Wizzö“ Campbell

Schlagzeug – Mikkey Dee

Tracklist:

Ace Of Spades Overkill Burner We Are Motorhead Snaggletooth Stone Dead Forever Bad Woman Rock It Just ‚Cos You Got The Power Orgasmatron Brotherhood Of Man Stay Out Of Jail In The Name Of Tragedy No Class Bomber I Am The Sword Sacrifice The Chase Is Better Than The Catch God Save The Queen The Thousand Names Of God Love For Sale R.A.M.O.N.E.S. Iron Fist Killed By Death I’m So Bad (Baby I Don’t Care) Rock Out Dirty Love Smiling Like A Killer Sharpshooter Shine Overnight Sensation Queen Of The Damned Keys To The Kingdom On Your Feet Or On Your Knees Cradle To The Grave I Ain’t No Nice Guy Lost Johnny Sucker 1916 The Game Choking On Your Screams Motörhead

Man kann die Uhr danach stellen, ein bis dreimal im Jahr gibt es Motörhead Material in den verschiedensten Farben und Formen. Was bleibt, ist der unverkennbare Sound, den auch heute die Everything Louder Forever – The Very Best Of Zusammenstellung ausspuckt. Am 29.10.2021 gibt es also eine neue Produktion, die jeden Fan der Band spätestens unterm Weihnachtsbaum glücklich stellen soll. In über 150 Minuten drehen 42 Klassiker über den Teller und unter der Nadel ihre Kreise. Erwerben kann man die Veröffentlichung als Deluxe 4LP Foldout Edition Plus 2LP und im 2CD-Format über BMG.

Den Einstieg bereitet Ace Of Spades gar selbstverständlich. Der Evergreen gehört zu einen der Dauerbrenner, den einfach jeder kennt bzw. kennen sollte. Lemmy? Ein Held, wie wir ihn kennen und bis zu seinem Tod bewundern durften. Heavy Metal as fuck = Ian „Lemmy“ Kilmister – keiner schluckt diese Gleichung so ausdrucksstark wie der Großmeister. Oft kommt die Frage, muss diese Auflage wirklich sein, braucht ein Fan die nächste Best-of? Die Frage hämmert mehrfach in meinem Schädel und die Antwort bleibt oft unbeantwortet oder zwiegespalten. Auf einer Seite zwingt uns keiner, die alte Kunst aufs Neue zu erwerben und auf der anderen Seite … solange es noch gekauft wird, machen alle, sowohl Käufer als auch Produzent, nichts falsch. Richtig oder falsch? Everything Louder Forever – The Very Best Of zieht alle Gassenhauer wie auf einer Perlenkette auf. Über 40 davon bringen uns fast drei Stunden feinste Motörhead Kunst. We Are Motorhead, Orgasmatron oder Sucker – alles bekommt einen angemessenen Platz. Für Vinyl Lover kommt das Geschoss auf dem schwarzen Gold in eure vier Wände gerollt und bringt jeden Nachbarn zur Verzweiflung.