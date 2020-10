Motor!k: präsentieren ein neues Visualizer-Video für den Track „Sundown“ aus dem neuen Album „Motor!k 2“

Motor!k präsentieren ein weiteres Video zum Track Sundown aus dem zweiten Album Motor!k2, welches beim Berliner Label Out Of Line Music erscheinen ist. Paul Banks (Interpol / Muzz) erteilte die freundliche Genehmigung zur Verwendung des Cover Fotos, das die Stimmung des Albums perfekt einfängt.

Das belgische Trio bestehend aus Gitarrist und Synthesizer Joeri Dobbeleir (The Whereabouts Of J. Albert), Dirk Ivens (Gitarre/FX, bekannt u.a. von The Klinik und Dive) und Drummer Dries D’Hollander (ex-Suburb Songs) schlägt einen neuen musikalischen ud künstlerischen Pfad ein, der euch vollkommen überraschen und in ihre Welt eintauche lassen wird. Das selbstbetitelte Debüt Album Motor!k (2019) bekam exzellente Reviews und hat sich zum Geheimtipp unter europäischen Psychedelic Fans entwickelt. Das Album ist ein Sog, der den Hörer in Trance führt, in einen perfekten und dabei sogar drogenfreien Rausch. Es ist dieser wahnsinnige Rausch, der auch die Liveberichte über die Band auszeichnet. Motor!k feiern die Wurzel der elektronischen Musik und führen eine glorreiche und unterschätzte kosmische Tradition in die Moderne. Den Krautrock. Das Album kann hier gestreamt oder vorbestellt werden https://motorik.lnk.to/Motorik2 oder sichert euch ein Exemplar der Motor!k – Motor!k 2 (Limited Edition) – LP+CD direkt bei Out Of Line.