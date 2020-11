Mr. Hurley & Die Pulveraffen: melden sich mit Streaming-Event aus der Kajüten-Quarantäne

Die Corona-Pandemie hält die Welt nun schon seit dem Frühjahr 2020 fest im Griff, mittlerweile ist die zweite Welle da und wir befinden uns mitten im zweiten Lockdown. Deutschland ist still geworden und den Künstlern brechen sämtliche Einnahmen weg, sodass nun gerade auch eine zweite Welle von Streamingkonzerten über uns hinwegschwappt. Auch wenn wir nach all den Monaten nichts mehr von Corona und Streamingkonzerten hören mögen und einfach nur wieder Krach, live und in Farbe, auf die Ohren haben wollen, so müssen wir uns wohl oder übel damit abfinden, dass mindestens auch der Rest des Jahres, und wohl auch ein Teil des nächsten Jahres still bleiben wird. Streamingkonzerte werden in den nächsten Monaten die einzige Möglichkeit bleiben, mit der die Bands ein paar Euronen in die leeren Bandkassen spülen können und wie wir als Fans trotz Corona in den Genuss von Livekonzerten kommen können, wenn auch nur von der heimischen Couch aus.

Und auch Weihnachten wird im Coronajahr 2020 doch etwas anders aussehen als all die Jahre zuvor. Das mag für den einen oder anderen durchaus Vorteile haben, weil die bucklige Verwandtschaft zu Hause bleibt und auf ihren obligatorischen Anstandsbesuch verzichtet, aber um die hartrockenden X-Mas-Festivals, die wir immer wieder gerne besucht haben, und die Glühwein-Orgien auf den unzähligen Weihnachtsmärkten ist es nun doch irgendwie schade. Weihnachten 2020 wird definitiv anders in Zeiten von Corona, aber eines muss es trotz aller Hygienevorschriften und Verbote nicht werden …, LEISE!

Eine ganze Reihe von Bands und Künstlern werden auch in der Advents- und Weihnachtszeit dafür sorgen, dass ihr eure tägliche Portion Krach nach Hause geliefert bekommt. Nachdem wir in den letzten Wochen schon einige Events angekündigt haben, meldet sich nun eure Lieblings-Piraten-Band aus dem karibischen Osnabrück aus der Kajüten-Quarantäne und kündigt ein weiteres besinnliches Streamingevent zur Weihnachtszeit an. Mr. Hurley & Die Pulveraffen präsentieren am 19. Dezember 2020 mit der Piraten Weihnachts-Gala ihr erstes Streamingkonzert. Die Folk-Rocker Mr. Hurley, Buckteeth Bannock, Der einäugige Morgan und Pegleg Peggy werden euch ab 20:00 Uhr mit allerlei Spiel, Spaß & natürlich Piraten-Krach zu Hause auf der heimischen Couch bespaßen.

Alle wichtigen Fragen zum Event beantworten die Affen selbst in ihrem Post:

Kajüten-Quarantäne – die Mr. Hurley & Die Pulveraffen Weihnachtsgala

Mr. Hurley & Die Pulveraffen präsentieren ihr erstes Streamingkonzert!

Der Abend wird gestaltet als Mischung aus Konzert, Interviews mit der Band sowie Spielen, in denen die Bandmitglieder im Gameshow-Charakter gegeneinander antreten.

Die Programmpunkte finden im Wechsel statt. Sobald ihr euch ein Ticket kauft, wird die erweiterte Ansicht der Online-Eventseite auf eventbrite.de freigeschaltet. Hier findet ihr neben allen nützlichen Informationen auch am Samstag, den 19. Dezember, 20:00 Uhr das Streamingkonzert als Livestream!

Ab 18:00 Uhr werdet ihr bereits die Möglichkeit haben, auf den Stream zuzugreifen, um alles einmal für euch Probe zu testen, damit dem Streamingerlebnis ab 20:00 Uhr nichts im Wege steht!

Was bedeutet denn überhaupt Onlinekonzert/-show?

Dies bedeutet, ihr bekommt das gewohnte Mr. Hurley & Die Pulveraffen Konzerterlebnis nach Hause gestreamt. Oben drauf bekommt ihr noch während der Show die Showelemente mit Interviews und Spielen. Das gesamte Programm wird wie ein normales Konzert umgesetzt, d.h. es findet live auf einer voll ausgestatteten Bühne mit Licht- & Tontechnik statt. Gefilmt wird mit 5 Kameras, um euch das authentische Gefühl einer Liveshow bestmöglich nach Hause zu übertragen.

Wie besuche ich ein Onlinekonzert?

Um am Livestream teilzunehmen, benötigt ihr unbedingt ein Konto auf der Plattform eventbrite.de. Dieses könnt ihr euch bequem während des Kaufs eures Tickets über evenbrite.de einrichten oder ihr loggt euch einfach über euer bestehendes Konto ein und schließt darüber den Kauf der Tickets ab. Achtung: Bei einigen Browsern (in diesem Fall Firefox), gibt Eventbrite an, dass es Probleme mit dem Server geben könnte und man sich deshalb nicht einmal registrieren kann. In diesem Fall muss auf einen anderen Browser (Chrome, Internet Explorer o.ä.) gewechselt werden.

Im Folgenden erhaltet ihre eine Bestätigungsmail von eventbrite.de mit der ihr direkt zur Seite des Kajüten-Quarantäne-Streams gelangt. Falls ihr diese wider Erwarten nicht erhalten oder finden solltet, könnt ihr auch über den Menüpunkt Tickets auf eventbrite.de zum Stream gelangen. Die Weihnachtsgala beginnt um 20:00 Uhr.

Es wird euch jedoch schon ab 18:00 Uhr möglich sein, dem Stream beizutreten. So habt ihr genug Zeit, um alle technischen Sachen zu checken und es euch daheim gemütlich zu machen (Stichwort: Bier).

Welche Tickets gibt es? Und wofür sind sie?

Es gibt Pirat*In Tickets, Rettungstickets und das Mannschaftsticket. Generell gilt: 1 Ticket pro Empfangsgerät. Das bedeutet, wenn ihr zu zweit daheim über einen Laptop schaut, genügt 1 Ticket. Solltet ihr in einer großen Gruppe schauen und uns zusätzlich unterstützen wollen, sei euch das Rettungsticket oder Mannschaftsticket ans Herz gelegt. Das Rettungsticket gilt ebenso wie das Pirat*In Ticket für ein Empfangsgerät. Ihr könnt aber natürlich auch als einzelne*r Pirat*in das Mannschaftsticket kaufen 😉

Wie lange habe ich die Möglichkeit Tickets zu kaufen?

Es können bis zum 19.12.20, 17:00 Uhr Tickets erworben werden. Bitte habt Verständnis, dass wir uns zwei Stunden Vorlauf zum Streambeginn einräumen, um technische Probleme zu vermeiden.

Warum kostet der Stream Eintritt?

Die Pulveraffen engagieren für die technische und infrastrukturelle Umsetzung ein Team an Solo-Selbstständigen (die auch mit massiven finanziellen Einbrüchen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen haben) und mit denen sie schon seit vielen Jahren bei Livekonzerten und Musikvideodrehs zusammenarbeiten (Ton- und Lichttechniker*innen, Kameraleute, Social Media Promoter*innen, …). Da es sich hierbei für alle Beteiligten um ihre Hauptberufe handelt, sowohl für Musiker, als auch für die Crew, sind sie auf die Berechnung von Eintritt angewiesen. Eine Umsetzung eines solchen Streamingkonzerts wäre in dem Umfang auf Spendenbasis leider nicht umsetzbar und mit einem hohen finanziellen Risiko für die Band verbunden. Dafür gewährleisten wir euch eine professionelle Qualität von Show und Übertragung.

Welche Qualität hat die Übertragung?

Das Konzert wird von einem professionellen und geschulten Kamerateam in HD gefilmt. Gestreamt wird via Glasfaserkabel (Gigabit-Geschwindigkeit). Vor Ort wird der Ton professionell durch einen ausgebildeten Tontechniker am Mischpult gemixt. Mit einer stabilen üblichen Internetleitung, bei der auch sonst Streams in HD-Qualität ohne Störungen laufen, steht euch auch dieser Stream in HD-Qualität zur Verfügung. Allgemein gilt: Die Qualität der Übertragung hängt mit eurer Internetverbindung zu Hause zusammen. Bei langsamen Verbindungen kann es zu einer Abnahme der Qualität kommen, um die flüssige Wiedergabe des Streams zu gewährleisten.

Wo wird das Konzert zu sehen sein?

Das Konzert wird online ausschließlich über Eventbrite zu sehen sein. Andere Plattformen werden nicht angeboten. Einen Link, welcher den Zugang zum Stream ermöglicht, erhaltet ihr nach Kauf eines Tickets auf eventbrite.de.

Wie lange geht eigentlich das Online-Konzert?

Es handelt sich um eine vollwertige Show, bei der die gewohnten Konzertelemente (Livemusik) um Showelemente (Interviews, Spiele) ergänzt werden. Die gesamte Veranstaltung wird ungefähr 150 Minuten lang sein.

Kann ich das Konzert auf meinem TV-Gerät schauen?

Das Abspielen des Streams ist nur auf eventbrite.de möglich. Ihr habt in dem Rahmen folgende Möglichkeiten das Konzert auf eurem TV-Gerät zu empfangen: – Verbindet euer Laptop via HDMI mit eurem TV Gerät und spielt über den Laptop den Stream ab – Falls ihr ein Smart-TV habt mit der Möglichkeit, Tablets oder Handys zu übertragen, könnt ihr den Stream via Handy/Tablet auf euer TV-Gerät bringen – Via Browser eures Smart-TV (falls verfügbar) – Zusatzgeräte wie „Fire-TV-Stick“ oder „Chromecast“

Wird es eine Aufzeichnung zum späteren Abruf geben?

Nein, das Konzert wird weder aufgezeichnet noch später verfügbar sein. Es wird lediglich zur angegebenen Zeit live über eventbrite.de zu sehen sein. Ziel ist es, einen möglichst realistischen Konzertrahmen für alle Zuschauer zu schaffen, bei welchem mehrere Menschen gleichzeitig live Musik hören und Band/Zuschauer miteinander interagieren können.

Wird es Möglichkeiten geben mit der Band zu interagieren?

Ja! Es wird zeitgleich eine Online-Konferenz geben. Einen Link für den Konferenzraum zur Veranstaltung wird zu Beginn der Veranstaltung im Stream mitgeteilt. Zudem wird es über einen Bildschirm auf der Bühne die Möglichkeit geben, Zuschauer live dazuzuschalten und mit der Band zu interagieren.

Was passiert, wenn der Stream abbricht?

Der Veranstaltungsort entspricht höchsten professionellen Standards, sowohl der technischen Ausstattung, als auch das örtliche Personal und die Internet-Verbindung betreffend. Bereits am Vortag bereiten Personal und Künstler die Show ausgiebig vor. Es werden im Vorfeld alle Elemente der Produktion getestet, um Fehler zu vermeiden. Sollte es doch zu einer Störung kommen, wird diese umgehend von unserem geschulten technischen Personal behoben und der Stream danach regulär fortgesetzt.

Wichtig: Störungen werden wir direkt über die offiziellen Kanäle (Facebook, Instagram etc.) von Mr. Hurley & Die Pulveraffen kommunizieren. Sollte keine derartige Mitteilung vorliegen, überprüft bitte, ob die Ursachen für Empfangsprobleme bei euch zu Hause liegen.

Es wurde keine Störung gemeldet, ich habe alles versucht und komme dennoch nicht in den Stream. Was soll ich tun?

Wenn wirklich nichts mehr geht, du sämtliche Fehlerquellen ausgeschlossen hast & keine Störung von uns gemeldet wurde, dann schreib uns bitte an: livestream@pulveraffen.de

Für diesen Abend haben wir professionelles Personal, welches sich schnellstmöglich eurem Anliegen widmen und versuchen wird, mit euch eine Lösung für euer Problem zu finden.

Findet die Show im Einklang mit den geltenden Regeln zum Schutz vor COVID-19 statt?

Die Veranstaltung ist vom zuständigen Ordnungsamt behördlich genehmigt. Der Veranstaltungsort bietet alle Voraussetzungen, um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Für die Künstler auf der Bühne gilt während der Durchführung der Show der Vorrang der Berufsausübung – es darf also zugunsten einer funktionierenden Liveshow während der Show selbst auf Masken und Mindestabstand verzichtet werden, sofern nicht anders möglich. Natürlich werden wir auch während der Show versuchen, die gegenwärtigen Regeln bestmöglich umzusetzen. Mr. Hurley & Die Pulveraffen werden wie gewohnt auf der Bühne stehen, seid aber sicher, dass dabei keine geltenden Gesetze/Verordnungen verletzt werden.