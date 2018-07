Die aus Richmond, Virginia stammenden Energiebündel Municipal Waste haben ihr sechstes Studioalbum Slime And Punishment vor rund einem Jahr via Nuclear Blast von der Leine gelassen. Um die neuen Tracks live vorzustellen, wird sich die Band in Kürze auf eine Europatour begeben, die 20 Club- und Festivalshows in neun Ländern umfasst (alle Termine gibt es unten). In Erwartung der anstehenden Shows haben die Jungs heute ein brandneues Musikvideo zum Titeltrack des Albums, Slime And Punishment, online gestellt. Zu sehen gibt es dieses hier:

„Die Zusammenarbeit mit Norman Cabrera für dieses Video war klasse und basierte auf unserer gemeinsamen Vorliebe für Horror. Seine 35-jährige Erfahrung mit Spezialeffekten im Filmgeschäft kommt im neuesten Waste-Clip klar zum Vorschein. Er ist nicht nur Monster-, sondern auch Metalfan, wie wir es sind, weshalb wir, was die Ästhetik des Videos angeht, einer Meinung waren. Ursprünglich hatte mich Norman bezüglich einer Maske für Municipal Waste angesprochen, worauf er sich über viele Jahre hinweg spezialisiert hat. Daraufhin fragte ich ihn: ‚Wieso machst du nichts Besseres und drehst ein Video mit uns?!‘ Er ist sofort auf die Idee angesprungen und hat sich sogar um die Regieführung gekümmert. Des Weiteren war er für Effektdesign und sämtliche Masken verantwortlich und hat so die Horrorwelt erschaffen, die Ihr in Slime And Punishment sehen könnt. Wir alle sind mit VHS aufgewachsen, weshalb die Videokassette eine entscheidende Rolle im Video spielen sollte. Die ganze Arbeit hat eher an eine Kinofilmproduktion erinnert, wofür wir uns bei unzähligen Leuten bedanken möchten. Ein besonderer Dank gilt im Zuge dessen Slasher Dave, der die Intromusik komponiert hat, sowie Joel Grind, der sich um das Synthieoutro gekümmert hat, das den Albtraum perfekt enden lässt.“ – Ryan Waste

Checkt hier das Instagram-Profil von Videoregisseur Norman Cabrera:

https://www.instagram.com/norman_cabrera_monsters

Municipal Waste live:

27.07. SLO Tolmin – Metaldays

28.07. DEU Bausendorf – Riez Open Air

29.07. DEU München – Free & Easy (w/ Hatebreed, A Traitor Like Judas, Toxic Shock)

31.07. NLD Rotterdam – Baroeg (w/ Siberian Meat Grinder)

01.08. DEU Hannover – Béi Chéz Heinz (w/ Eastwood)

02.08. DEU Oberhausen – Kulttempel (w/ Karmageddon, Destroy Them)

04.08. FRA Albi – Xtreme Fest

05.08. FRA Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

07.08. DEU Karlsruhe – Die Stadtmitte (w/ Skeleton Pit)

08.08. AUT Wien – Arena (w/ Terror)

09.08. CZE Jaroměř – Brutal Assault

10.08. DEU Wiesbaden – Schlachthof (w/ Antipeewee)

11.08. BEL Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

12.08. PRT Vagos – Vagos Metal Fest

14.08. ITA Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto

15.08. ITA Cordenons – Rock Town (freier Eintritt)

16.08. DEU Dinkelsbühl – Summer Breeze

17.08. NLD Eindhoven – Dynamo

18.08. FRA Paris – Le Gibus (w/ Monster Squad, Demerit, Dead 77)

19.08. FRA St. Nolff – Motocultor Festival

