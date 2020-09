My Dying Bride: kündigen neue Mini LP „Macabre Cabaret“ für den 20. November an

Keine Pause für Großbritanniens melancholischen Export: Nur ein halbes Jahr, nachdem My Dying Bride mit dem geisterhaften und erfolgreichen Meisterwerk The Ghost Of Orion aus der Versenkung zurückkehrten (Deutsche Album Charts #12), heben Yorkshires‘ Kinder den Vorhang zu Macabre Cabaret – der Mini LP der Band, welche am 20. November via Nuclear Blast erscheint.

Bereits heute veröffentlicht die Band die erste Single mit einem eindrucksvollen Lyric Video, ‚A Secret Kiss‘. Schaut es euch hier an:

https://youtu.be/E3PoTH7LSXc

Die neue EP der Band kommt mit drei neuen Song (inklusive eines versteckten Bonus auf den physischen Editionen) – düsteren, süffigen Death Doom Leckerbissen, welche ihr Opfer tief in die Welt sinnlicher Dunkelheit und Verführung herabziehen und die Grenzen zwischen süßem Schmerz und zerstörerischer Illusion auf immer verwischen.

Bestellt „Macabre Cabaret“ hier:

http://nblast.de/MDB-MacabreCabaret