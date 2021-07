Nail: veröffentlichen Single »Time Is Up« feat. Jahred from (Hed) P.E.

Am 16.07.2021 wurde die Single Time Is Up von Nail feat. Jahred from (Hed) P.E. veröffentlicht.

Zerrissenheit, Angst, Unsicherheit und Zweifel – der Song soll Mut machen und den Hörer dazu motivieren die Augen aufzumachen und genau hinzusehen. Der Sound und die Lyrics setzen ganz im Stile des New Metals und den Flow der 2000er Jahre ein lautes New-Metal-Ausrufezeichen!

Time Is Up entstand in Kollaboration mit dem US-amerikanischen Sänger Jahred aka Paulo S. Gomes von (Hed) P.E., unter anderem mit Major-Veröffentlichungen wie Blackout, Broke und später mit Independent Veröffentlichungen wie News World Orphans (2009) – einem politischen Konzeptalbum über das Truth-Movement und andere Verschwörungstheorien. »now we are at the gate – no, history wont wait«

Nail – das ist erdige Rockmusik, orientiert am Nu Metal, ohne sich dabei aber auch nur an einem der bestehenden Klischees dieses Genres zu schaffen zu machen. Immer kraftvoll, lebendig und intensiv agierend. Geradlinig – rauh oder auch vertrackt ausgefeilt. Mit wuchtigen Riffs, flowenden Basslines, groovigen Beats, skandierten Shouts, prägnanten Hooklines und ruhigen Parts. Die Band Nail aus Nürnberg (Germany) besteht seit dem Jahr 2001. Wenn sich auch die Formen, in denen sich Nail zuletzt bewegten, geändert haben, sind einige Dinge wohl gleichgeblieben.

Es ist immer noch ehrliche, intensive Musik. Hart, direkt, melodisch, atmosphärisch, verspielt. Nicht mehr roh und ungezügelt, dafür mit mehr Tiefe. So könnte man den Wandel den Nail durchlaufen haben, beschreiben. Die Songs spiegeln Momentaufnahmen des Lebens wieder und so geben die Texte, eher abstrakt als konkret, kurze Einblicke in alltägliche und außergewöhnliche Situationen, die jedem von uns wieder fahren könnten.

