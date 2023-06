Nasty: geben euch einen „Reality Check“ und kündigen Impericon Never Say Die! Tour 2023 an

„Wut und Frustration… der Schmerz des Verrats sitzt tief. Dieser Song handelt davon“, sagt die Band über Reality Check, den neuesten Song aus ihrem kommenden Album Heartbreak Criminals, das am 8. September erscheinen soll. Seht euch hier das Video an, das den Wahnsinn einer Nasty-Liveshow zeigt:

Auf Menace (2020) folgt das Quartett noch angepisster und mit noch mehr Liebe im Herzen. Tracks wie Resurrection und Don’t Play With Fire verdeutlichten bereits Nastys Wachstum als Künstler, während sie weiterhin die Flagge der „f*cked-up music for a f*cked-up world“ hochhalten. Die Neuaufnahme der Old-School-Fan-Lieblingsstücke Declaring War und Chaos, beide vom 2006er Album Declaring War, verbindet Nastys verschlagene Punkte aus den Anfängen mit dem, was die Gruppe heute ist. Heartbreak Criminals ist eine akustische Lebenslektion über verlorene Faustkämpfe und hart gewonnene Schlachten. Nasty sind Beharrlichkeit.

Heartbreak Criminal wird ab dem 28. Juli vorbestellbar sein.

Nachdem sie bereits auf der 2021 Edition gespielt haben, werden Nasty als Headliner bei allen EU-Festlandsterminen der Impericon Never Say Die! Tour 2023, an der auch King 810, Ten56, Chamber, Fox Lake und Reduction teilnehmen.

