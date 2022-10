New Horizon – Gate Of The Gods

… und dann waren da noch New Horizon, die Mitte März mit Gate Of The Gods ihr erstes Album herausgebracht haben. Classic Power Metal in modernem Gewand wird von den beiden Musikern Jona Tee und Erik Grönwall präsentiert. Wem die Namen bekannt vorkommen, der darf sich an H.E.A.T. halten. Eric ist der ehemalige Sänger der schwedischen Truppe und Multiinstrumentalist Jona ist da noch immer tätig. Allerdings kann er sich bei New Horizon mehr dem Power Metal widmen und das klappt ausgesprochen gut. Schon der zweite Song We Unite treibt einem die Freude ins Gesicht. Schnell, voller Power, mit guter Melodie, ordentlichem Mitsingrefrain und keyboardlastiger Untermalung geht es los. Das hat man zwar schon mal irgendwie gehört, aber es ist einfach gut. Auto, CD rein und dann locker flockig über die Piste. Das macht Spaß. In diesem Stil geht es weiter, auch wenn das Tempo nicht mehr ganz so hoch bleibt. Stronger Than Steel, ein voller Klopfer, Cry For Freedom und das mit einem hypermelodiösen Refrain ausgestattete Call Of The Underground zeigen auf, wo der Ursprung zu suchen ist. Helloween, etwas Maiden, ’ne Prise Edguy und die Kollegen von Hammerfall dürfen auch nicht fehlen. Dass hier das Rad nicht neu erfunden wird, liegt auf der Hand, aber das mega Solo in Stardust und dazu die markante Stimme von Grönwall machen einfach Spaß. Da passt auch das leichte Piano in der Mitte des Tracks einfach rein. Bisher ist noch kein wirklicher Ausfall festzustellen. Die Songs sind einfach gut und ansprechend. Dass diese Power Metal Perle erst jetzt meine Aufmerksamkeit bekommt, mag an der Unmenge an musikalischen Ergüssen dieses Jahr liegen. New Horizon schaffen es aber, im Ranking ganz weit oben zu stehen. Das liegt auch an der guten, druckvollen Produktion, dem klasse Songwriting und zwei Musikern, denen man hier einfach die Freude an der Sache anmerkt. Nix Gezwungenes, einfach locker flockiger Metal. Auch die folgenden Tracks weichen von der Linie nicht ab. Müsste ich einen Song empfehlen, dann Stardust und We Unite. Sucht man das Haar in der Suppe, dann vielleicht das Bedienen bei den musikalischen Vorbildern. Mir gefällt es.

Hier! geht es für weitere Informationen zu New Horizon – Gate Of The Gods in unserem Time For Metal Release-Kalender.