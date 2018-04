Furios, witzig, artistisch und garantiert rockig!

18.05.2018 Lagerhalle Osnabrück Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

AK: 7€/5€ ermäßigt

VVK: 5€ unter https://lagerhalle-ticketshop.reservix.de/p/reservix/event/1172499

Die besten Luftgitarristen und Luftgitarristinnen der Region treten erstmals in der Lagerhalle Osnabrück an, um in einem wahnwitzigen Wettstreit um die offizielle Niedersächsische Luftgitarrenmeisterschaft zu kämpfen. Dabei geht es eigentlich um nichts Geringeres als den Weltfrieden. Denn: Wer Luftgitarre spielt, kann keine Waffe halten! Wo wäre die Veranstaltung also besser aufgehoben als in der Friedensstadt Osnabrück?

Alle Teilnehmenden stellen in 60 Sekunden ihre Fähigkeiten unter Beweis, indem sie mit ihrer Luftgitarre witzig, artistisch, furios und garantiert rockig zu einem selbstgewählten Song performen. In einer zweiten Runde muss zu vorgegebener Musik improvisiert werden. Dabei sind musikalisches Gespür, extravagante Kostüme, Gesichtsakrobatik und Einfallsreichtum gefragt, um die Jury zu überzeugen. Diese wird vom Medienwissenschaftler, Universitätsdozenten und Luftgitarrenforscher Dr. Mathias Mertens geleitet und durch Persönlichkeiten der Luftgitarrenszene und der Musikwelt ergänzt.

Die Moderation des Abends übernehmen der Popkulturexperte Merlin Schumacher und die Luftgitarrenweltmeisterin Aline „The Devil‘s Niece“ Westphal. Darüber hinaus erwarten das Publikum Showeinlagen, Publikumsaction und natürlich jede Menge gute Musik.

Der Sieger oder die Siegerin der niedersächsischen Luftgitarrenmeisterschaft erhält nicht nur eine E-Gitarre, die vom Musikhaus Thomann zur Verfügung gestellt wird, sondern fährt außerdem auf Kosten des Veranstalters zur Deutschen Luftgitarrenmeisterschaft nach München und hat dort die Chance, das Ticket zur Weltmeisterschaft in Finnland zu erspielen. Da nicht bundesweit Vorentscheide stattfinden, sind auch Interessierte aus anderen Bundesländern zur Teilnahme nach Osnabrück eingeladen. Teilnahmeanmeldung und weitere Informationen unter www.wenigeristair.de oder direkt über meisterschaft@wenigeristair.de.

Der Eintritt für Teilnehmende ist natürlich frei und für Bier im Backstagebereich ist auch gesorgt. Wir stehen bei der Vorbereitung eurer Songs und Performances gerne mit Rat und Tat zur Seite oder ihr besucht einfach unseren Luftgitarrenworkshop für Teilnahmeinteressierte: https://www.facebook.com/events/192465704683637/