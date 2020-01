Noisolution: 25 Jahre gegen den Strom

Kaum zu glauben, aber wir feiern 25 Jahre Noisolution. Ein Vierteljahrhundert, in dem die Musikindustrie schon mehrfach die Apokalypse ausgerufen hat und namhafte Plattenfirmen und internationale Großkonzerne reihenweise untergegangen sind. Aber wir schwimmen immer noch gegen den Strom und zeigen Flagge. Bands wie Mother Tongue, Rotor, Hathors, Firewater, Smoke Blow, Foetus, Scumbucket, Hodja, Steakknife, Miles, Flying Eyes, Black Lung, Samavayo oder Coogans Bluff sind auf Noisolution erschienen. Bands, die wiederum ihrem Genre den Stempel aufdrücken konnten und zeigen, wie abwechslungsreich alternative Gitarrenmusik sein kann.

04.04.2020 im Zukunft am Ostkreuz / Berlin

Mother Tongue / Rotor / Hathors

Tickets gibt es hier im VVK

Wir feiern in unserem Berliner Lieblingsclub, in dem wir und unsere Bands stets offene Türen und Herzen vorfanden. Ein feiner, intimer Rahmen, der zeigt, wo wir herkommen und hingehören. Wer kommen will, sollte nicht zu lange warten!!

Musikalisch gibt´s ein feistes Brett auf das wir mächtig stolz sind: Die Schweizer Hathors zeigen ihre brodende Mixture aus Noise, Grunge und Pop, die in neuem Soundgewand Ende April auf ihrem viertem Album für Aufsehen sorgen wird. Aus dem fernen Marzahn kommen Rotor und spielen zur Feier des Jubiläumsjahrs eines ihrer außergewöhnlichen Sets und Mother Tongue, die Kultband aus Los Angeles, steht erstmals seit 4 Jahren wieder auf einer Bühne und feiern dies u.a. mit der erstmaligen Veröffentlichung ihres legendären Debütalbums auf Vinyl! Be there or be square.

Einlass: 19:00 / Beginn: 20:00

VVK: 25,00 Euro, zzgl. Gebühren

Tickets: http://bit.ly/2SWkRr7

https://www.facebook.com/events/2650112371737819/