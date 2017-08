Novelists: veröffentlichen Gitarren-Playthrough für ‚Under Different Welkins‘

Die aufstrebenden Modern Progressive Metaller Novelists haben ein Gitarren-Playthrough für ihren brandneuen Song Under Different Welkins veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Album Noir, das am 8. September über Arising Empire & SharpTone Records veröffentlicht wird.



Schaut euch Under Different Welkins hier an: https://youtu.be/HvuVrWucEdI

Holt euch den Song hier: https://Novelists.lnk.to/UnderDifferentWelkins

Bestellt euch Noir hier vor: http://geni.us/NovelistsNoir

