Orcus Patera und Precipitation am 26.01.2019 im Second Home in Ennerich (Vorbericht)

Bands: Orcus Patera, Precipitation

Ort: Second Home, Limburger Strasse 8, 65594 Ennerich

Datum: 26.01.2019

Kosten: 7 Euro AK

Genre: Blackened Death Metal, Post/Prog Melodeath

Besucher: ca. 70 Besucher werden erwartet

Veranstalter: Second Home und die Bands

Link: https://www.facebook.com/events/2265207690360564/

Am 26.01.2019 kommen die Blackened Death Metaler Orcus Patera ins Second Home nach Ennerich. Dort werden sie zusammen mit Precipitation die kleine, feine Bude bei Anja abreißen.

Time For Metal freut sich, bei diesem exquisiten Clubkonzert live dabei sein zu können. Dies wird auf jeden Fall ein Highlight für die Fans rund um Limburg werden. Also Metalfans: Schnell den Termin im Kalender vormerken!

Orcus Patera ist nicht nur eine rätselhafte Region auf dem Mars. Orcus Patera ist auch eine rätselhafte Blackened Death Metal Band aus Mainz. Im Dezember 2017 wurde die CD mit dem Titel Schattenmarsch veröffentlicht. Zum Album Schattenmarsch durfte ich eine Rezension machen (hier geht es zur Rezension). Die Platte hat mich echt begeistert. Ihre Musik ist düster, morbide und anziehend zugleich. Einflüsse anderer Metalgenres werden ebenfalls in ihrer Musik verarbeitet. Live konnte ich mir die Band bereits beim Mahlstrom Festival anschauen. Von mir haben sie für die Stilrichtung ihrer Musik, in Anlehnung an ihren Bandnamen, den Namen Enigmatic Marsianic Blackened Death Metal bekommen.

Precipitation ist kreativer Metal aus Babenhausen (Hessen) in der Nähe von Aschaffenburg. Das Quartett ist seit 2013 aktiv. In ihren Songs verarbeiten Precipitation verschiedenste Einflüsse über Klassik bis Blues. Sowohl Progressive, als auch harte Songs kennzeichnen ihre Mucke. Das erste Album The Power Of… wurde bereits 2016 veröffentlicht. Die Fans erwarten das zweite Album, welches bald folgen soll.

