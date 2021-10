Orgia Nuclear – O Retorno Do Caos Total A Eliminação Completa

Artist: Orgia Nuclear

Herkunft: Brasilien

Album: O Retorno Do Caos Total A Eliminação Completa

Spiellänge: 24:51 Minuten

Genre: Speed Metal, Thrash Metal

Release: 31.10.2021

Label: Murder Records

Link: https://www.facebook.com/Orgia.Nuclear666

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Jonathan Hellthrasher Maniac

Gitarre, Bass, Schlagzeug, Hintergrundgesang – Bitch Hünter

Gitarre – Armando Exekutör

Line-Up Bonustrack Traição:

Gesang, Bass – Jonathan Hellthrasher Maniac

Gitarre, Hintergrundgesang – HellsexmaniaxXx

Bass – Hellragnar

Schlagzeug – Hellatomicsemen

Tracklist:

Lado Caótico

01 – Intro

02 – Caos Total

03 – Combustível Profano

04 – Desgraça Na Terra

05 – Inocência Corrompida



Lado Destrutivo

06 – Maníaco Sexual

07 – Força De Vontade

08 – Noite Perdida

09 – União Hellthrasher

10 – Traição

Bei Orgia Nuclear handelt es sich um eine brasilianische Speed/Thrash Band rund um Jonathan Hellthrasher, die in der Zeit ihres Bestehens seit 2010 bereits eine Menge Wechsel im Line-Up hatte. So richtig viel hat man in dieser Zeit auch nicht auf die Reihe bekommen. Lediglich ein Album schlägt, neben einigen Splits und EPs, zu buche.

Auch das hier vorliegende O Retorno Do Caos Total A Eliminação Completa, welches am 31.10.2021 bei Murder Records als Tape erscheint, ist im eigentlichen Sinne kein neues Album. Man ist hier hingegangen und hat die erste Veröffentlichung der Band Caos Total nochmals eingespielt, um ein Intro und noch drei weitere Songs erweitert und schon ist sie completa.

Ursprünglich im Jahr 2012 veröffentlicht, wurde das Teil von Armando Exekutör, Bitch Hünter und Jonathan Hellthrasher Maniac komplett neu aufgenommen. Mixing und Mastering erfolgte durch Bitch Hünter im Jahre 2020.

Auf O Retorno Do Caos Total A Eliminação Completa dominieren Thrashing-Riffs und Speed-Metal-Leads mit einer rotzigen Metalpunk-Attitüde.

Wenn man das Original kennt, dann merkt man, dass hier schon sehr an den Schrauben gedreht wurde. Die Band hat in den letzten Jahren sicherlich dazugelernt und ist in der Lage, der Aufnahme den Hinterhofcharakter etwas zu nehmen. Dieser kommt dann mit dem letzten Track Traição, der gleichzeitig auch der längste Track auf der Aufnahme ist, unverhofft doch wieder zutage. Das zeigt dann, dass die Jungs bei längeren Songs über zwei Minuten doch so ihre Schwächen haben.

Die Wildheit, mit der hier reingehauen wird, ist lobenswert, kann jedoch über einige Mängel nicht hinwegtäuschen. Die Band dürfte so weiter eine absolute Undergroundnummer in einem Schuppen in den Hinterhöfen von Brasilien bleiben.