Paradogmata: melden sich mit noch mehr brutalen Metal-Grooves zurück: brandneue Single “The Cleansing Flood” draußen

Paradogmata enthüllen einen weiteren Killer-Track direkt aus Norwegen, der unmittelbar auf ihre großartigen Video-Singles Seven Curses For The Deathly Pale und The Seeds Of Greed folgt. Und diese Singles haben den Kern des Sounds der Band bereits perfekt präsentiert: eine Mischung aus packendem Thrash und Death Metal, angetrieben von fundamentaler Sozialkritik.

Nun meldet sich die Band mit einer weiteren unerbittlichen wie eingängigen Komposition zurück. The Cleansing Flood erzählt eine Geschichte einer gewaltigen Flut, die die Sünden der Menschheit hinwegspült, Geschehenes wiedergutmacht und die Grundlage zur Errichtung einer neuen Welt legt. Paradogmata setzen damit ihr Narrativ fort – mit einem weiteren Kampfstatement gegen die Korruption in der Gesellschaft: „In diesem Song geht es wieder einmal um die Bemühungen der Menschheit, sich selbst auszurotten – diesmal durch das Schmelzen der Pole – und um die große Flut, die kommen wird, um die Dinge zu bereinigen.“

Musikalisch wandert der Track durch eine grungige und thrashige Soundlandschaft. Beginnend mit einem groovigen Basslauf, öffnet er sich schnell und präsentiert eine kräftige Soundwand, in der helle Gesangsmelodien über Mosh-induzierenden Gitarrengrooves flirren. Es folgt eine Wendung, als die beiden Sänger sich auf ein düsteres Jackyll-&-Hyde-Spiel einlassen und damit die Blutpforten öffnen, um die namensgebende Flut zu entfesseln. Alice In Chains trifft auf Death Metal!

Um diesen geballten Wutausbruch in Form eines schonungslosen Tracks zu untermalen, hat sich die Band einen ganz besonderen Gastsänger ausgesucht und erklärt warum: „Bei diesem Song hat unser Freund Chris Hathcock von The Reticent die Clean Vocals beigesteuert – und er bringt es wirklich auf den Punkt! Sein Haupteinfluss ist Simen Hestnæs/Vortex von Arcturus/Borknagar/ex-Dimmu, und das merkt man auch!“

Audiovisuelle Eindrücke zu The Cleansing Flood gibt es hier:

Aber damit noch nicht genug der norwegischen Wut: Am Freitag war es endlich Zeit für die Veröffentlichung von Paradogmatas Album Endetid! Der Titel leitet sich vom norwegischen Wort für Endzeit ab, denn das Album beschreibt, wie die Menschheit sich selbst abschafft, während niemand dagegen einschreitet und die Zukunft des Planeten ungewiss ist. Dies ist auch das Leitmotiv des Albums, das von einem breiten Spektrum an stürmischen Thrash-Sounds, nachdenklichen Passagen und traditionellen Heavy-Metal-Riffs befeuert wird. Stilistisch ist die Band breit aufgestellt, lehnt Scheuklappen strikt ab und will sich vor allem auch gar nicht wirklich einordnen lassen. Dennoch haben Paradogmata auf Endetid einen ganz klaren Weg eingeschlagen: “Metal für Schizophrene, haha. Wir lieben diese Songs, obwohl das neue Material stärker im Grenzbereich zwischen Thrash, Death & Black verwurzelt ist – aber eben immer noch mit unserem melodischen Ansatz.“

Auf Endetid nimmt uns die Band mit auf eine dramatische Reise mit anspruchsvollen Songs, die hinter die Kulissen der Gesellschaft blicken. Paradogmata setzen ein Statement: Gleichgültigkeit und zu viel Macht führen zum Untergang. “Hat die Welt uns als ‘Alphas’ wirklich verdient?”, ist die Frage, die nach Genuss des Albums im Raum steht.

Paradogmatas Endetid gibt es hier: https://orcd.co/endetid1 und hier https://paradogmata.bandcamp.com/

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: