Parasite Inc.: stellen neuen Drummer vor

Die süddeutschen Melodic-Deather Parasite Inc. drehen das Besetzungskarussell:

Bereits im Frühjahr 2019 trennten sich die Wege des damaligen Bassisten Stefan Krämer und der Band nach 6 Jahren aus persönlichen Gründen.

Die Band hat auf ihrer Facebook-Seite nun ein offizielles Statement zum neuen Mann veröffentlicht:

„Hi Leute,

heute wollen wir endlich unseren neuen Bassisten Lucien Mosesku willkommen heißen.

Lucien ist als zuverlässiger und großartiger Freund und Musiker seit den Anfängen der Band in unserem Umfeld und wir sind in vielerlei Hinsicht froh, ihn an Bord begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf viele gemeinsame Shows, sobald sich die Lage wieder bessert.

Wir möchten uns in diesem Zusammenhang auch bei Jan Jansohn von Nothgard / All Will Know bedanken, der in vielen Situationen die Lücke am Bass in den letzten zwei Jahren gefüllt hat.

Lucien wird seinen ersten offiziellen Auftritt mit Parasite Inc. beim Live-Stream der European Metal Festival Alliance am 7. August 2020 haben (https://www.metalfestivalalliance.com/).“

Lucien kommentiert dazu:

„Es ist mir eine große Ehre und Freude, Teil dieses neuen Kapitels von Parasite Inc. sein zu dürfen und ich könnte nicht dankbarer für diese Gelegenheit sein.

Seit über zehn Jahren verbindet uns eine gute Freundschaft, denn ich unterstütze die Jungs schon seit ihren Anfangstagen. Ich bin sehr gespannt auf das, was in Zukunft noch kommen wird und hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir alle wieder auf der Bühne stehen können.“



Parasite Inc. sind Teil der European Metal Festival Alliance und werden beim großen Streaming-Festival vom 07. bis 09. August zu sehen sein. Mehr Infos gibt es unter www.metalfestivalallliance.com