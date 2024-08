Paysage D’Hiver: veröffentlichen erste Single „Urgrund“ und enthüllen Details zum kommenden neuen Album „Die Berge“

Die Schweizer Black-Metal-Größe Paysage D’Hiver veröffentlicht mit Urgrund die erste Single aus ihrem kommenden dritten Album Die Berge, das am 8. November 2024 erscheinen soll.

Seht euch das Video zu Urgrund hier an:

Paysage D’Hiver Kommentar: „The name of the track, Urgrund, refers to the foundation – or the roots, if you will – of Die Berge – this winter world’s eponymous mountains“, erklärt Mastermind Wintherr. „The pillars of this world, which is Paysage D’Hiver, are based on the Urgrund, the primal ground.“

Die Berge – Tracklist:

1. Urgrund

2. Verinnerlichung

3. Transzendenz I

4. Transzendenz II

5. Transzendenz III

6. Ausstieg

7. Gipfel

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Künstler: Paysage D’Hiver

Albumtitel: Die Berge

Erscheinungsdatum: 08.11.2024

Stilrichtung: Black Metal

Label: Kunsthall Produktionen

Recording & Mixing: Wintherr im Heimstudio, Burdorf (CH)

Mastering: Fredy Schnyder im Heimstudio

Artwork & Layout: Wintherr

Verfügbare Formate:

– A5 Digipak 2CD

– Ltd. schwarze 3LP in wachsversiegelter, handgefertigter Hülle (300 handnummerierte Exemplare)

– Gatefold schwarze 3LP

– Doppelkassette (ltd. 300 handnummerierte Exemplare)

Pre-Order: http://lnk.spkr.media/paysagedhiver-berge

Auf Ansichtskarten sind die Berge der Alpen idyllische Orte, wo die Sonne immer über grüne Wiesen und lächelnde Gesichter scheint. In Wahrheit sind diese zerklüfteten Gipfel, die von unvorstellbaren tektonischen Kräften in die Höhe und aus der dünnen kalten Kruste dieses Planeten herausgedrückt wurden, eine raue und feindliche Umgebung für den Menschen.

Auf dem dritten regulären Album Die Berge hat Paysage D’Hiver-Mastermind Wintherr die Essenz seiner gebirgigen Schweizer Heimat perfekt in den Sound von rohem Black Metal eingefangen. Note für Note erwachen diese grauen Giganten des Rocks im Gesang zum Leben. Majestätisch, kraftvoll, gefährlich, bedrohlich und doch auch von einer wilden Schönheit, spiegeln diese massiven Tracks von epischer Länge die gewaltigen Ausmaße ihrer Inspirationsquelle wider und kommen auf eine Spielzeit von über 100 Minuten.

Paysage D’Hiver ziehen die Seelen unerbittlich in ihre Winterwelt aus Dunkelheit und Eis. Mit jeder Veröffentlichung erzählen Paysage D’Hiver ein neues Kapitel einer fortlaufenden Geschichte um einen geheimnisvollen Protagonisten namens Der Wanderer. Die Berge führt den Wanderer in sein 14. Kapitel, das auch sein letztes sein könnte. Das Hauptthema des Albums ist der Tod, und dieses Mal ist die Reise des rätselhaften Wanderers mit der eines Zen-Mönchs vergleichbar, der zum Gipfel eines Berges wandert, weil er spürt, dass seine Zeit gekommen ist.

Paysage D’Hiver wurde 1997 in der Region Bern gegründet und blieb zunächst ein reines Underground-Phänomen. Wintherr veröffentlichte zehn Demos in voller Länge und vier Split-EPs, die ihm einen ausgezeichneten Ruf einbrachten, während eine große Fangemeinde durch Mundpropaganda wuchs. Als die Schweizer 2020 mit Im Wald aus ihrem Versteck kamen, stieg ihr reguläres Debütalbum sogar in die deutschen Charts ein, was Mainstream-Anerkennung bedeutete, obwohl sie mit beiden Beinen fest im Untergrund standen.

Mit Die Berge erweitern Paysage D’Hiver weiterhin den Horizont des nordischen Black Metals, ohne sich jemals von ihren Wurzeln zu entfernen.

Paysage D’Hiver:

Wintherr – Gesang, alle Instrumente, alle Musik und Texte

Paysage D’Hiver online:

www.facebook.com/PaysagedHiver.Official