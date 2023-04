Phil Campbell And The Bastard Sons – Live In The North

Bandmitglieder:

Gesang – Joel Peters

Gitarre – Phil Campbell

Gitarre – Todd Campbell

Bass – Tyla Campbell

Schlagzeug – Dane Campbell

Tracklist:

We’re The Bastards Bite My Tongue Rock Out Spiders Son Of A Gun Born To Raise Hell High Rule These Old Boots Ace Of Spades Silver Machine Ringleader Going To Brazil Dark Days Big Mouth Killed By Death

Motörhead lösten sich 2016 nach dem Tod von Lemmy Kilmister auf. Statt sich irgendeiner anderen Band anzuschließen, machte Gitarrist Phil Campbell mit seinen Söhnen Todd, Tyla und Dane Musik. 30 Jahre stand er an Lemmys Seite, dann gründete er das Familienunternehmen, die Bastard Sons. Bereits im Folgejahr tourten sie mit einer eigenen EP und alten Motörhead Titeln im Gepäck. Seitdem hat sich viel getan. Mit We´re The Bastards nach The Age Of Absurdity hat die Familie zwei eigene Alben veröffentlicht. Dazu kommt das Phil Campbell Soloalbum Old Lions Still Roar mit Gastmusikern, dessen Titel natürlich auch mit den Bastards eingespielt wurden.

Als Sänger hatten sie von Anfang an Neil Starr dabei, mit dem die Söhne schon zu Schulzeiten zusammen spielten. Als dieser im Juni 2021 die Band verließ, kam zunächst mit Andrew Hunt (Buffalo Summer) ein temporärer Frontmann. Joel Peters als konstanter Ersatz kam dann zur Jahreswende in die Band. Joel war vorher bei Skindred und den Bootyard Bandits und stammt aus Worcester.

Ein intensives Konzert auf der ersten Tour im November 2021 nach dem Wechsel soll nun als Live-Dokument mit „dem Neuen“ dienen. Live In The North wurde im ausverkauften The Independent im englischen Sunderland aufgenommen.

Die Setliste des Abends umfasste selbstverständlich alle Alben der Bastards. Dazu gesellen sich die Hits und Klassiker von Papa Phil. Allein fünf der fünfzehn Tracks sind Motörhead-Klassiker. Dazu kommt Hawkwinds Silver Machine sowie das vom Soloalbum stammende These Old Boots. Wie immer beginnt das Konzert mit We’re The Bastards, ihrer Band-/Familien-Hymne.

Auf Headliner-Konzerten spielen die Bastards allerdings heutzutage etwas länger. Sie stellen vor jedem Gig die Setliste aus ihrem Programm gemeinschaftlich zusammen. Phil Campbell & The Bastard Sons sind demnächst auch wieder auf Tour. Diese ist jedoch eine reine UK-Tour als Support von den Black Star Riders und Michael Monroe. Wer die Chance hat, die Protagonisten einmal live zu erleben, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen. Dieses Livealbum ist dafür kein Ersatz. Ich hätte mir von dieser Tour eine begleitende Live-DVD gewünscht. Ich durfte bereits vier Gigs begleiten und freue mich jedes Mal, ausgelassen die Songs abzufeiern. Im Sommer geben sie uns dazu auf einigen Festivals die Chance.

Das Album ist nur als reines Digital-Album erschienen, was sehr schade ist. Download und Stream sind nicht mein Ding, ich halte gerne eine Scheibe mit vernünftigem Booklet und Infos rund um die Scheibe in den Händen. Vielleicht kommt da ja noch etwas.

Das Album wurde von Nuclear Blast mit einer Video-Single-Auskopplung promotet. Bereits vor zwei Monaten warf das Video zu Bite My Tongue seinen Schatten auf die Aufnahme voraus.