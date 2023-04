Scarlet Anger: veröffentlichen Single & Lyrik-Video „No Time“

Hey, immenser Ärger gefällig?

Eine entschlossene Rückkehr:

Mit ihren beiden Vorgängeralben haben sich Scarlet Anger viel Respekt und Anerkennung erspielt. Nun hat die linientreue Truppe um Sänger Joe Block das dritte Album Martyr fertiggestellt. Es wird 2023 veröffentlicht werden.

Vorab gibt es von den Jungs mit der neuen Single und dem Video No Time schon mal voll eins auf die Mütze!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Band sagt zu No Time:

„Dieser neue Song gibt einen guten Einstieg und Überblick über die musikalische Ausrichtung unseres neuen Albums.

Zum lyrischen Inhalt: eine Sanduhr. Ein alter Mann, dessen Zeit bald abläuft. Eine deprimierende und bedrückende Situation. Er konnte seine Zeit in der heutigen Gesellschaft nicht richtig nutzen.

Wir leben in einer hektischen Zeit, in der die Menschen ihre Zeit nicht richtig nutzen. Sie opfern ihre kostbare Zeit oft für Dinge, die nicht wichtig sind, und vergessen dabei, dass wir nur eine bestimmte Zeit im Leben haben, die wir richtig nutzen können.“

Flashback:

Scarlet Anger ist eine luxemburgische Thrash Metal Band, die 2007 von Sänger Joe Block und Gitarrist Fred Molitor gegründet wurde. Auf die ersten Gigs folgte recht schnell die Veröffentlichung einer ersten EP namens La Realidad Es Triste …, deren Nachfolger Kill The King die Band erstmals international bekannt machte.

Aggressiver und schneller als sein Vorgänger, erntete Kill The King nicht nur viel Kritikerlob, sondern erregte auch die Aufmerksamkeit des deutschen Labels Dust On The Tracks. Dies führte zu einem weltweiten Plattenvertrag für das erste Album Dark Reign, das von Jeff Waters gemastert und von Dust On The Tracks im Mai 2012 veröffentlicht wurde. Scarlet Anger präsentierten ihr neues Album auf zahlreichen kleinen und großen Festivals wie dem Durbuy Rock Festival und dem Extremefest.

Zwischen den Shows begannen Scarlet Anger erste Ideen für den Nachfolger von Dark Reign zu sammeln. Klassische Comics und Horrorgeschichten aus den Achtzigern und Neunzigern dienten als Hauptinspiration für das, was später ihr zweites Album Freak Show werden sollte. Das von Jens Bogren gemasterte Album hat einen eher melodischen Ansatz. Es wurde am 18. März 2016 über Haensel und Gretel / MIG Music veröffentlicht.

Scarlet Anger Line-Up:

Joe Block • Vocals

Jeff Buchette • Guitars

Fred Molitor • Guitars

Vincent Niclou • Bass

Rod Sovilla • Drums

Scarlet Anger online:

https://www.facebook.com/ScarletAngerBand/

https://www.instagram.com/scarlet.anger/

https://scarletanger.com/