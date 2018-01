PIANOS BECOME THE TEETH: „Bitter Red“-Musikvideo & Neues Album „Wait For Love“ am 16. Februar via Epitaph Records

PIANOS BECOME THE TEETH: „Bitter Red“-Musikvideo & Neues Album „Wait For Love“ am 16. Februar via Epitaph Records

Die Indie-Post-Hardcore-Band PIANOS BECOME THE TEETH wird am 16. Februar ihr neues Album „Wait For Love“ bei Epitaph Records veröffentlichen. Nachdem die Herren bereits den Song „Charisma“ vorgestellt haben, folgt nun der nächste Vorabtrack „Bitter Red“ – inklusive Video:

„Wait For Love“ ist mittlerweile der vierte Longplayer von PIANOS BECOME THE TEETH und der Nachfolger des 2014er-Albums „Keep You„. Das von Wil Yip (TURNOVER, TOUCHÉ AMORÉ, CITIZEN, THE WONDER YEARS) produzierte „Wait For Love“ zeigt, wie die Band ihre aggressive Vergangenheit mit den atmosphärischen Sounds von „Keep You“ in Einklang bringt.

Bestellt das Album hier vor:

https://www.pianosbecometheteeth.com/

Tracklist:

Fake Lighting Charisma Bitter Red Dry Spells Bay of Dreams Forever Sound Bloody Sweet Manilla Love on Repeat Blue

Weitere Informationen:

www.pianosbecometheteeth.com

www.facebook.com/pianosbecometheteeth

www.twitter.com/pianosband

www.instagram.com/pianosband

www.pianosbecometheteeth.tumblr.com

Kommentare

Kommentare