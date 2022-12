Pop Evil: bringen „The Vortex Tour“ nach Deutschland

Ihre November-Termine musste die US-Band Pop Evil aus den bekannten Gründen verschieben, nun stehen die neuen Termine für 2023 fest.

Im neuen Tour-Zeitraum, der für März 2023 terminiert wurde, können die Shows in Köln, München, Frankfurt und Hamburg nachgeholt werden.

Der für Stuttgart angesetzte Termin entfällt und wird nicht nachgeholt.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, seit Montag, dem 5. Dezember um 10.00 Uhr sind wieder Karten erhältlich.

Pop Evil haben gewaltige Hymnen und eine neue Rock’n’Roll-Institution geschaffen, die auf einem Fundament aus Showmanship, unverfälschter Wiedererkennbarkeit und Hardrock-Hooks basiert, die von Frontmann Leigh Kakaty, Lead-Gitarrist Nick Fuelling, Rhythmus-Gitarrist Dave Grahs, Bassist Joey „Chicago“ Walser und Schlagzeugerin Hayley Cramer gleichermaßen zukunftsweisend und zeitlos sind. Ungeachtet der schlagzeilenträchtigen Erklärungen legendärer Ikonen, die die Wachablösung beklagen, zeigt der langsam eintretende Erfolg von Pop Evil, dass der Hunger nach knallharter, ehrlicher Musik weltweit ungebrochen ist.

Ihr 2011er-Album War Of Angels debütierte auf Platz 8 der Billboard Top Rock Albums und drei Singles landeten in den Billboard Mainstream Rock Top 10, darunter Last Man Standing, Monster You Made und Boss’s Daughter. Der Schwung setzte sich mit ihrem 2013er-Album Onyx fort, mit dem sie zum ersten Mal in den Top 40der Billboard 200 landeten, außerdem erreichte es Platz 9 der Billboard Independent Albums in Amerika und Platz 25 der Billboard 200. Das Album enthielt drei #1Billboard Mainstream Rock Singles mit Trenches, Deal With The Devil und Torn To Pieces. 2015 veröffentlichte die Band ihr Album Up, das es bis auf Platz 1 der Billboard Independent Albums schaffte, mit vier Top-5-Billboard-Singles wie Ways To Get High, Take It All und If Only For Now. Die Hit-Single Footsteps ist immer noch einer der größten Songs bis heute und brachten Pop Evil für vier Wochen auf Platz1 der Billboard-Charts. Ihr selbst betiteltes Album von 2018 landete drei Singles auf dem Billboard Mainstream Rock, Waking Lions auf Platz 1, Be Legendary auf Platz2 und A Crime to Remember auf Platz 7. Pop Evil feierten Ende 2021 mit Survivor ihre siebte Nummer-1-Single ihrer Karriere in den Billboard Mainstream Rock Charts was einen historischen Meilenstein darstellt. Survivor schließt sich der vorherigen Top 10-Single Work und der #1-Single Breathe Again aus ihrem Album Versatile an, das im Mai letzten Jahres über MNRK Heavy erschienen ist. Im Laufe ihrer Karriere hat die Band Torn To Pieces und Trenches von Onyx, Footsteps von Up und 100 In A 55 von ihrem Debütalbum Lipstick On The Mirror bereits vier Gold-Singles erreicht.

Die US-Hardrocker haben einen Remix ihrer neuesten Single Eye Of The Storm [Into The Vortex Remix] veröffentlicht, produziert und abgemischt von Zach Jones. Der ursprüngliche Rocksong wurde im April veröffentlicht und ist eine kraftvolle Nummer, die das Chaos eines Wirbelsturms durch dunkle, elektrische Instrumente mit einem pochenden, chaotischen Metal-Maelstrom vermittelt, der in seinem Zentrum eine erbauliche Botschaft enthält.