Primal Fear: Kündigen »Metal Commando Over Europe Tour« mit Freedom Call für September/Oktober 2020 an

„The End Is Near“ – das deutsche Metal-Kommando Primal Fear verpasst derzeit seinem 13. Studioalbum, das dieses Jahr via Nuclear Blast auf den Markt kommen wird, den Feinschliff. Bereits heute kann die Truppe bekanntgeben, dass sie ihren europäischen Fans die neuen Songs im Rahmen der Metal Commando Over Europe live vorstellen wird. Deren Start ist für Samstag, den 12. September, im Stuttgarter LKA Longhorn ( Heimspiel! ) geplant, ehe sie am Samstag, den 10. Oktober, in Prag (Nová Chmelnice) zu Ende gehen wird. Als Special Guests werden die deutschen Happy Metaller Freedom Call die Bühnen entern, weitere Gäste werden in Kürze bekanntgegeben. Alle Details gibt es unten!

Metal Commando Over Europe

w/ Freedom Call + Gäste

12.09. D Stuttgart – LKA Longhorn

13.09. D Mannheim – MS Connexion Complex

15.09. CH Pratteln – Z7

16.09. I Mailand – Legend Club

18.09. E Barcelona – Salamandra

19.09. E Madrid – Sala Copérnico

20.09. E Bilbao – Stage Live

22.09. F Lyon – CCO Villeurbanne

23.09. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

24.09. B Vosselaar – Biebob

25.09. UK London – The Dome

26.09. D Bochum – Zeche

27.09. D Berlin – Lido

29.09. D Hamburg – Markthalle

30.09. D Saarbrücken – Garage

02.10. D Regensburg-Obertraubling – Airport-Eventhall

03.10. D Burgrieden – Riffelhof

04.10. D Fulda – KUZ Kreuz

06.10. D München – Backstage

07.10. HR Zagreb – Boogaloo

08.10. H Budapest – Barba Negra

09.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café

10.10. CZ Prag – MeetFactory

Tickets: https://www.metaltix.com/

Weitere Primal Fear-Termine:

09.05. D Braunschweig – Rock in Rautheim

»25th Anniversary« – Nordamerikatour 2020

w/ Symphony X, Firewind

14.05. USA Englewood, NJ – Bergen Performing Arts Center

15.05. USA Worcester, MA – The Palladium

16.05. USA Wantagh, NY – Mulcahy‘s Concert Hall

17.05. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

18.05. CDN Montréal, QC – Café Campus

20.05. CDN Québec City, QC – Impérial Bell

21.05. CDN Toronto, ON – The Opera House

22.05. USA Westland, MI – The Token Lounge

23.05. USA Joliet, IL – The Forge

24.05. USA Cleveland, OH – Agora Ballroom

26.05. USA Milwaukee, WI – Turner Hall

27.05. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

29.05. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

31.05. CDN Vancouver, BC – Venue

01.06. USA Seattle, WA – El Corazón

02.06. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

03.06. USA San Francisco, CA – Slim‘s

05.06. USA Anaheim, CA – City National Grove

06.06. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go-Go

07.06. USA Mesa, AZ – Club Red

08.06. USA Albuquerque, NM – Sunshine Theater

10.06. USA Dallas, TX – Canton Hall

11.06. USA Austin, TX – Come and Take It Live

12.06. USA San Antonio, TX – The Aztec Theatre

13.06. USA Houston, TX – House of Blues

15.06. USA West Palm Beach, FL – The Kelsey Theater

16.06. USA Tampa, FL – The Ritz Ybor

17.06. USA Atlanta, GA – The Masquerade

03.07. RUS Pereslavl-Zalessky – Big Gun

12. – 15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Holt euch hier diverses Primal Fear-Vinyl!

Black Sun: https://www.nuclearblast.de/290894

Devil’s Ground: https://www.nuclearblast.de/290895

Seven Seals: https://www.nuclearblast.de/290896

Nuclear Fire: https://www.nuclearblast.de/279810

Crucify Me 7″: http://nblast.de/PrimalFearCrucifyMe

Mehr zu Primal Fear:

Crucify Me OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

Blood, Sweat & Fear OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZUf6lNNJkJo

—

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers | Gesang

Mat Sinner | Bass, Gesang

Alex Beyrodt | Gitarre

Tom Naumann | Gitarre

Magnus Karlsson | Gitarre

Michael Ehré | Schlagzeug

Weitere Infos:

www.primalfear.de

www.facebook.de/primalfearofficial

www.instagram.com/primalfearofficial

www.nuclearblast.de/primalfear