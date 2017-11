Die schwedische Schwermetall-Speerspitze RAM hat mit ihrem neuen Album ‚Rod‚ die offiziellen deutschen Albumcharts auf Platz 64 geentert. Es ist der erste Chartentry für RAM in Deutschland! Glückwunsch hierzu!

RAM meinen dazu: „RAM sind stolz darauf, dass die deutschen Metalheads bemerkt haben, wieviel Herz, Seele und Rückgrat wir in das neue Album ROD gesteckt haben! Wir möchten uns bei Metal Blade Records bedanken, außerdem bei den deutschen Rockjournalisten und insbesondere dem Deaf Forever Magazine für all die großartigen Reviews. Der größte Dank gilt aber allen RAManiacs in Deutschland! Wir sehen uns bei den anstehenden Konzerten!“

Unter metalblade.com/ram könnt ihr euch Songs und Videos aus dem Album ansehen. Außerdem könnt ihr dort auch ‚Rod‚ in verschiedenen Formaten bestellen.

‚Rod‘ Tracklisting:

1. Declaration of Independence

2. On Wings of No Return

3. Gulag

4. A Throne at Midnight

5. Ramrod the Destroyer, Pt. 1: Anno Infinitus

6. Ramrod the Destroyer, Pt. 2: Ignitor

7. Ramrod the Destroyer, Pt. 3: The Cease to Be

8. Ramrod the Destroyer, Pt. 4: Voices of Death

9. Ramrod the Destroyer, Pt. 5: Incinerating Storms

10. Ramrod the Destroyer, Pt. 6: Ashes

RAM line-up:

Oscar Carlquist: Vocals

Morgan Pettersson: Drums

Harry Granroth: Gitarre

Martin Jonsson: Gitarre

Tobias Petterson: Bass

Kommentare

