Scorpions: „Follow Your Heart“ – die neue gefühlvolle Rock-Ballade aus dem Album „Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads“ (VÖ 24.11.) – Lyricvideo jetzt online

Ein Tag im Herbst. In der legendärsten aller legendären Rockarenen, im Madison Square Garden, starten die SCORPIONS ihre US-Tour. Über zwanzigtausend Fans. Seit Wochen restlos ausverkauft. Manche haben bis zu $600 für das Ticket bezahlt. Und dann, nach einer knappen Stunde harter Rockklänge, passiert es: Klaus Meine, der Sänger der SCORPIONS, kündigt einen Song an, den die Band in den USA nicht immer im Set hatte. Eine Ballade. Und zwanzigtausend Menschen beginnen mitzusingen. A capella, textsicher, empathisch. „Die Ballade ist heute die Königsklasse des Rock“, sagt Meine. „Sie trifft, wenn sie gut ist, mitten in die Herzen der Fans.“ Balladen sind die Brillanten in der Kette der Songs, die Elementarteilchen der Rockmusik. Balladen schweben leicht und schwerelos. Und stechen direkt ins Gefühlszentrum des Gehirns, den Hypothalamus. Die SCORPIONS wiederum gelten weltweit als die Großmeister der Ballade.

Als sie für das aktuelle Album „Born To Touch Your Feelings“ die Songs zusammenstellten, sahen Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Pawel Maciwoda und Mikkey Dee wieder, wie zeitlos ihre Balladen sind. Mit der gefühlvollen, neuen Rock Ballade „Follow Your Heart“ definieren die SCORPIONS nun ihr musikalisches Fundament neu: „Nach meiner Solo-Performance von ‚Follow Your Heart‘ bei unserem MTV Unplugged Concert in Athen“, sagt Klaus Meine, „habe ich gehofft irgendwann einmal eine amtliche Bandversion dieses Titels aufzunehmen. Im August ist das geschehen – und am Ende hatten wir eine starke Rockballade, einen Song, der in schwierigen Zeiten, Mut macht mit einer Botschaft an die junge Generation, ihre Träume zu verwirklichen und die Zukunft in die Hand zu nehmen. Glaub an dich und folge nur deinem Herzen.“

Das „Follow Your Heart“ Lyricvideo:

Die neue SCORPIONS Single „Follow Your Heart“ ist ab sofort als Download und Stream erhältlich. Ihr neues Album „Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads” inkl. 3 brandneuen Songs ist ab dem 24. November 2017 als 1CD und 2LP-Heavyweight Gatefold Vinyl Edition, Download und Stream überall erhältlich.

