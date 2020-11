Rauschflut: veröffentlichen neue Single „Früher War Mehr Lametta“

Seit 2014 erobert die Band Rauschflut mit deutschsprachigem Rock, abseits ausgetretener Pfade, Freunde und Fans handgemachter Rockmusik. Dafür sprechen vier veröffentlichte Produktionen und eine Vielzahl an Liveauftritten. Zu Rauschflut gehören die vier Musiker Marko Butt (Gesang und Gitarre), Rasco Rauschflut (Gitarre und Gesang), Michael Klöckner (Bass) und Andreas Mahler (Drums und Gesang).

Rauschflut stehen für amtlich norddeutschen Brett-Rock! Die Zutaten? Rockmusik abseits abgetretener Pfade, humorvoll-bissige Texte mit Tiefgang, leidenschaftliche Spielfreude und eine ausgeprägte Bühnenpräsenz. Diese Mischung kommt bei Liveauftritten überzeugend rüber und beim Publikum an. So wundert es nicht, dass sich Rauschflut bereits die Bühne mit Künstlern wie Max Giesinger, den Horny Boys, Glasperlenspiel und Pohlmann geteilt sowie die Hamburger Rocker Ohrenfeindt überzeugend supportet haben.

Anfang 2020 stand bei Rauschflut noch alles im Zeichen der neuen EP Schönheit Des Klischees, die in Zusammenarbeit mit Olman V. Wiebe (Jupiter Jones, Adel Tawil, Ohrenfeindt, Kreator u.a.) und seinen Hertzwerk nullzwei Studios in Hamburg entstand. Doch wie soll es in 2020, einer durchaus sehr schwierigen Zeit für die gesamte Szene der Kulturschaffenden und darüber hinaus weitergehen? Eine Frage, die sich für die Herren aus Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg nur bedingt stellt, denn die Kreativität der vier Rocker war längst noch nicht ausgereizt und Stillstand war trotz Coronavirus keine Option. Ungebremst und produktiv ging es im eigenen Rauschflut Studio weiter und so stand nun am heutigen Freitag, dem 13. November 2020, die Veröffentlichung der neuen Single Früher War Mehr Lametta an.

Den Song sowie auch einige weitere, die ab Januar 2021 nach und nach veröffentlicht werden, haben die Jungs während des ersten Corona-Lockdowns geschrieben. Die Grundidee für Früher War Mehr Lametta stammt von Gitarrist Rasco, der Text von Sänger Marko, bevor dann gemeinsam an den Details und Abläufen gefeilt wurde, bis alles perfekt zusammen passte. Aufgenommen wurde dann in Eigenregie im eigenen Rauschflut Studio. Inhaltlich geht es in Früher War Mehr Lametta um die täglich wiederkehrenden kleinen Rituale und individuellen Freuden, z.B. ein freier Parkplatz, ein Becher Kaffee etc., deren Bedeutungen in der Hektik des Alltags oft in Vergessenheit oder ungewollt in den Hintergrund geraten. Dabei sind es gerade diese Kleinigkeiten, die man sich immer wieder bewusst machen sollte, um sich darüber gebührend zu freuen bzw. um diese wirklich genießen zu können.

Wer seine Single an einem Freitag, dem 13. auf die Massen loslässt, den kann wahrlich nichts aufhalten, auch kein obskures Coronavirus mit all seinen Einschränkungen und Verboten. Man darf also gespannt sein, was aus dem Hause Rauschflut als Nächstes kommt. Für die Zeit danach hält man sich jedoch noch etwas bedeckt und verrät nur soviel: Die nächsten Rauschflut-Singles kommen bestimmt und die nächsten Live-Gigs irgendwann sowieso …

Bis dahin ordert euch am besten hier das passende Rauschflut-Destilat (Himbeer-Vodka mit Chili) und gebt euch das aktuelle Video zu Früher War Mehr Lametta.