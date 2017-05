Die Frankfurter Post-Alternative Rockband REVOLUTION EVE geben ihre Zusammenarbeit mit NauntownMusic bekannt.

Zudem hat die All-Girlband ein neues Video am Start. „Girl With The Candlebox“ stammt vom aktuellen Album „Pandora„, welches im Herbst 2016 veröffentlicht wurde. Der Song ist nach „The Hive“ der zweite Clip aus dem Album. Seht „Girl With The Candlebox“ hier:

https://www.youtube.com/watch?v=lHrEy9HKQRw

Fünf Powerfrauen, die mit groovendem und eingängigem Post-Alternative-Rock die Bühnen stürmen, das sind REVOLUTION EVE. Die erfahrenen und energiegeladenen Musikerinnen fanden sich im Mai 2012 zusammen um ihre gemeinsame Freude an brachialem, aber dennoch melodischem Rock zu feiern und auszuleben. Das Resultat: eine explosive, mitreißende und feminine Rock Band, die ihrergleichen sucht. Elektronische Beats, gemischt mit Heavy-Rock-Drums und bewährten Metal-Gitarren bilden die Basis für den harten und dennoch melodischen Sound der Band.

REVOLUTION EVE Line UP:

Diana Nagel – Vocals

Maria Kimberly Huehn – Guitars

Simone Wenzel – Guitars

Conny Marshall – Drums

Nikke Blout – Drums

Quelle: www.nauntownmusic.de

Kommentare

Kommentare