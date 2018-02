Riot In The Attic: geben Tourdaten 2018 bekannt

Die Kölner Rock’n Roller von Riot In The Attic freuen sich darauf, ihre außerordentlichen Live-Qualitäten auch in diesem Jahr wieder unter Beweis zu stellen. Hier folgen die bislang bestätigten Termine:

17.02.2018 Clochard, Hamburg

14.04.2018 Route 66, Düsseldorf

21.04.2018 Irish Pub, Gießen

30.04.2018 Pit’s Kneipe Hachenburg

18.05.2018 BB on the Rocks Worms

19.05.2018 Rock Cafe Böblingen

15.06.2018 Klimperkasten, Stelle

16.06.2018 Lehmitz, Hamburg

23.06.2018 Blue Shell, Köln

30.06.2018 Hippie Yeah Festival, Leipzig

14.07.2018 Laut & Bunt Festival Rathenow

20.07.2018 Campen in Hain, Niederdürenbach

21.07.2018 Flörsheimer Open Air, Flörsheim

04.08.2018 Gut Sandbeck Open Air

11.08.2018 Green Rock, Herborn

06.10.2018 Lehmitz, Hamburg

13.10.2018 Irish Pub, Gießen

„Wir dienen der Gesellschaft, indem wir rocken!“. So lautet der Auftrag der positiv bekloppten Frohnaturen. Mit dem nötigen Ernst, aber auch mit einem lockeren Humor spielen sich die Drei in die Herzen aller Rock-Fans. Um es einfach mal mit den Worten von Sänger Dan zu formulieren: „Für mich ist das Ziel von Riot In The Attic, wie ein Schiff auf einer Reise zu sein. Mal stürmisch, mal entspannend. Wir können die Leute mitnehmen, die Reise müssen sie selbst antreten.“

