Rock Attack: Am Samstag den 24. März 2018 in den ASB-Bahnhof Barsinghausen

Der Veranstalter möchte Euch ganz herzlich auf die ROCK ATTACK am Samstag den 24. März 2018 in den ASB-Bahnhof Barsinghausen (bei Hannover) einladen.

Unter diesem Label organisiert die Oldenburger Band GENTILITY bereits das siebte Indoor-Festival im norddeutschen Raum. Was im Jahre 2009 in Oldenburg begann, wurde in den letzten Jahren mit unterschiedlichen „Line-up´s“ in verschiedenen Städten wiederholt. Der ASB-Bahnhof holt nun die „ROCK ATTACK“ nach Barsinghausen.

Die Konzertveranstaltung dürfte das Konzert-Highlight im März in dieser Region werden. So präsentieren sich gleich vier namenhaften Bands.

Neben „GENTILITY“, die im letzten Jahr für ihr neues, erstes deutschsprachiges Album „Wir haben der Welt noch was zu sagen“ von der Fachpresse viel positive Kritik bekamen, spielen die Hannoveraner „NIKKI PUPPET“ die mit ihrem HardRockProgramm jeden Rockfan vom Hocker reißen dürften, die Symphonic-Metaller „AETERNITAS“ aus Lübeck und die Melodic-Prog-Metalband „AS I AM“ aus Bremen.

Unser Tipp: Wer Rockmusik mag, sollte den Abend im ASB-Bahnhof auf keinen Fall verpassen!

Aktuelles Video: GENTILITY https://www.youtube.com/watch?v=nORxuuimedE

Aktuelles Video: NIKKI PUPPET https://www.youtube.com/watch?v=oNyOFCbiPSo

Aktuelles Video: AETERNITAS https://www.youtube.com/watch?v=jXSgb3b2ch8

Aktuelles Video: AS I AM https://www.youtube.com/watch?v=TTHRyMLRMtI

