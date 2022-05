Sabaton: veröffentlichen „The Symphony To End All Wars“

Trotz der wärmer werdenden Tage haben die schwedischen Metal-Chronisten Sabaton einen Weg gefunden, ihrem Publikum eine Gänsehaut zu bescheren: Gestern veröffentlichte die Band aus Falun ihr atemberaubendes Meisterwerk The Symphony To End All Wars – eine virtuose symphonische Version ihres neuen Albums The War To End All Wars, das am 4. März über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde.

Die Band über die Veröffentlichung:

„Diese Geschichten über mutige Helden und außergewöhnliche Ereignisse während des Ersten Weltkriegs sind nicht nur ein ganzes Album und eine begleitende Geschichtsedition wert, sondern auch eine zusätzliche symphonische Soundtrack-Edition, die neue Emotionen hervorruft und unseren Kompositionen eine neue Dimension verleiht. Dies ist eine ganz andere Darstellung von The War To End All Wars.“

The Symphony To End All Wars wird als Black Single LP im Gatefold und Winter Wind Single LP im Gatefold [limitiert auf 1500 Einheiten] und digital erhältlich sein.

The Tracklist des Albums:

1. Sarajevo (Symphonic Version)

2. Storm Troopers (Symphonic Version)

3. Dreadnought (Symphonic Version)

4. The Unkillable Soldier (Symphonic Version)

5. Soldier Of Heaven (Symphonic Version)

6. Hellfighters (Symphonic Version)

7. Race To The Sea (Symponic Version)

8. Lady Of The Dark (Symphonic Version)

9. The Valley Of Death (Symphonic Version)

10. Christmas Truce (Symphonic Version)

11. Versailles (Symphonic Version)

The Symphony To End All Wars ist ein weiterer fantastischer Soundtrack von Sabaton, welche ihr Meisterwerk The War To End All Wars in einer noch nie zuvor gehörten Version präsentieren, die euch mit ihrem Anmut und ihrem modernen Epos wirklich beeindrucken wird.

The War To End All Wars ist das zehnte Album der Band und das zweite Konzeptalbum von Sabaton über den Ersten Weltkrieg. Es erzählt Geschichten, Wunder und Grausamkeiten aus einer der dunkelsten Episoden der modernen Geschichte – und verbindet diese wahren Geschichten mit lautem, brutalem Heavy Metal.

Mit diesem Album kletterte die Band an die Spitze der internationalen Charts und sicherte sich die Nummer Eins in Deutschland, Schweden, Österreich, Polen, Ungarn und Finnland.

Dabei erzielten Sabaton in Deutschland, Finnland und Schweden die Top Position bereits das zweite Mal in Folge, in Österreich, Polen und Ungarn ist es die erste Nummer Eins für die Band. Diese und weitere herausragende Resultate in anderen Märkten machten The War To End All War zum bisher erfolgreichsten Album der Schweden.

Die Band hat zudem vor Kurzem die neuen Tourdaten für The Tour To End All Tours bekannt gegeben. Den gesamten Tourplan findet ihr hier:

The Tour To End All Tours 2023

präsentiert von Cobra Agency

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04 UK London – The OVO Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – The OVO Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Copenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Vienna – Stadthalle

12.05. DE Cologne – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerp – Sportpaleis

15.05. DE Munich – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Arena

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall

Tickets sind hier verfügbar: https://www.sabaton.net/tour/

Sabaton ist eine fünfköpfige Heavy Metal Band aus Falun in Schweden. Seit der Gründung der Band im Jahr 1999, hat Sabaton bereits mit vier Alben Platinstatus erreicht und eindrucksvolle Konzerte in mehr als fünfzig Ländern gespielt.

Sabaton, welche beim weltweit größten Metallabel Nuclear Blast Records beheimatet sind, spielten auf zahlreichen großen europäischen Festivals sowie in Nordamerika und Osteuropa.

Und wie ihr euch vorstellen könnt… Ein Ende ist für den Weg dieser unaufhaltsamen Kriegsmaschine noch lange nicht in Sicht!

