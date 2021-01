Saltatio Mortis: veröffentlichen Mittelalter-Rock Podcast „Met & Moshpit“

Mit spannenden News geht es für Saltatio Mortis ins neue Jahr: Die Band hat jetzt ihren ersten eigenen Mittelalter-Rock Podcast Met & Moshpit veröffentlicht. Auf Radio Bob! werden Saltatio Mortis jeden zweiten Mittwoch in die Geschichte dieses besonderen Rock-Genres abtauchen. Dabei heißt es: Met einschenken, zurücklehnen und die Reise durch den Mittelalter-Rock genießen. Mit dem neuen Radio Bob! Original Podcast lüftet Deutschlands Rockradio für seine Hörer*innen die größten Geheimnisse des Mittelalter-Rock. Dabei wird die Band nicht nur exklusive Einblicke in harte geschichtliche Fakten bieten, sondern auch jede Menge Behind The Scenes Stories verraten. Und mit 20 Jahren Bandgeschichte von Saltatio Mortis, die sich, ganz zum Genre passend, im Jahr 2000 auf der Ronneburg gegründet haben, gibt es so einiges zu berichten. Dementsprechend freut sich die Band das Mittelalter-Rock-Genre bei Radio Bob! zu vertreten, wie Saltatio Mortis selbst berichten: „Nach 20 Jahren Bandgeschichte haben wir so viele verrückte Geschichten zu erzählen. Wenn ihr also wissen wollt, wer so wahnsinnig war, den Dudelsack zu erfinden oder was ein Ohne-Hosen-Tag ist und warum unser Publikum selbst für Wacken zu laut war, schaltet ein und hört mal rein. Wir freuen uns auf Euch!“

Hört euch die neue Folge von Met & Moshpit mit Saltatio Mortis hier an: Link

Im Oktober 2020 veröffentlichten Saltatio Mortis ihr neues Album Für Immer Frei mit dem sie zum vierten Mal in Folge die Nummer 1 der deutschen Albumcharts eroberten. Auch die drei Vorgänger-Alben Das Schwarze Ixl (2013), Zirkus Zeitgeist (2015) und Brot Und Spiele (2018) eroberten auf Anhieb Platz 1 der Albumcharts in Deutschland.

Die große Für Immer Frei! – Tour ist für den November und Dezember 2021 geplant:

12. November 2021 – München (Tonhalle)

13. November 2021 – Wiesbaden (Schlachthof)

18. November 2021 – Berlin (Columbiahalle)

19. November – Leipzig (Haus Auensee)

26. November – Bochum (Ruhr Congress)

27. November – Hamburg (Sporthalle)

03. Dezember – Fürth (Stadthalle)

04. Dezember – Ludwigsburg (MHP Arena)

16. Dezember – Wien (Simm City)

17. Dezember – Linz (Posthof)

18. Dezember – Zürich (Komplex 457)

Saltatio Mortis waren im September 2020 bei uns im Podcast – zur Folge:

Quelle: UMusic