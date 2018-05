Es ist uns eine Freude, die erste Veröffentlichung seit Vertragsunterzeichnung mit der englischen NWOBHM Legende Satan ankündigen zu dürfen.

Am 6. Juli wird Metal Blade die The Doomsday Clock 7„ Single sowohl physisch als auch digital veröffentlichen. Die B-Seite enthält mit Catacombs einen weiteren brandneuen Track, welcher exklusiv nur auf dieser 7″ zu finden sein wird. Checkt einen Teaser zu The Doomsday Clock hier an.

Ihr könnt euch ab sofort Kopien der 7″ entweder bei EMP oder unserem ebay-store vorbestellen.

Hier sind die The Doomsday Clock Farben und Limitierungen (in Klammern):

• Black vinyl (400)

• Transparent red vinyl (200)

• White vinyl (100; EMP exclusive)

• Blue vinyl (150; Hell’s Headbangers exclusive)

• Clear vinyl (150, High Roller exclusive)

Satan gehören fraglos zu den Fackelträgern der NWOBHM und veröffentlichten mit Court In the Act (1983) sowie vier Jahre später Suspended Sentence bahnbrechende Alben, doch ihre neue Scheibe zeigt überdeutlich, dass die Band darauf pfeift, sich im Licht vergangener Großtaten zu sonnen. Die zehn flammenden Metal-Songs stellen lautstark und nachdrücklich klar, dass die Herren aus Newcastle upon Tyne im vollen Saft stehen und ihrem Stil einen roheren, wilderen, spontaneren Anstrich verpasst haben als noch 2015 auf dem mächtigen Atom By Atom. Im Zuge dessen klingt die Gruppe leidenschaftlicher und energiegeladener als eine Vielzahl anderer, die nur halb so alt sind wie sie.

Nach ihrer Wiedervereinigung 2012 tourten Satan – bestehend aus den beiden Gitarristen Russ Tippins und Steve Ramsey, Bassist Graeme English, Drummer Sean Taylor sowie Sänger Brian Ross – wieder regelmäßig und bewiesen ihren Ausnahmestatus sowohl mit Life Sentence (2013) als auch dem erwähnten Nachfolger Atom By Atom einmal mehr. Beide Alben erhielten glänzende Kritiken und wurden den hohen Maßstäben gerecht, die das frühere Material der Gruppe setzte.

Satan werden ihre neueste Ansammlung klassischer Heavy Metal Songs in der zweiten Hälfte dieses Jahres veröffentlichen. Macht euch bereit für eines der besten Metalalben des Jahres und bleibt am Ball, weitere Informationen werden in nächster Zeit bekanntgegeben!

Satan Line-up:

Brian Ross – Vocals

Russ Tippins – Guitars

Steve Ramsey – Guitars

Graeme English – Bass

Sean Taylor – Drums

http://www.satanmusic.com

https://www.facebook.com/officialsatanpage

https://twitter.com/SatanUK

Kommentare

Kommentare