Savatage: servieren eine weitere besondere Wiederveröffentlichung auf edlem Vinyl

Die amerikanischen Heavy-Metal-Ikonen Savatage geben weiter Vollgas: Nach der 10″ Picture Disc The Hourglass und den kürzlich neu aufgelegten Studio-LPs Sirens und The Dungeons Are Calling wird nun die Re-Release-Reihe der Kultformation um Jon Oliva und Chris Caffery über earMUSIC/Edel fortgesetzt.



Am 5. November erscheint mit Power Of The Night der zweite Langspieler der Band als Vinyl-Neuauflage. Zum Zeitpunkt seiner ursprünglichen Veröffentlichung am 20. Mai 1985 wurde das Album von Fans für seinen einzigartigen Sound, der dem Begriff “Metal” im wahrsten Sinne des Wortes gerecht wurde, gefeiert: Heftig und brutal, und doch war jeder Ton durch seine perfekte Platzierung im Mix klar herauszuhören. Oliva nennt es Savatages “erstes echtes Album”, dasjenige, auf dem sie ihre elegante, charakteristische Härte ausfeilten, während zum ersten Mal orchestrale Elemente und Tasteninstrumente zum Einsatz kamen. Aus der Möglichkeit, sich in einer waschechten Studioumgebung genügend Zeit fürs Entdecken nehmen zu können – inklusive Zugang zu einem geschichtsträchtigen Ort zum Proben, in dem es sie bisweilen sogar etwas gruselte – schöpfte die Band unermessliche Inspiration, und machten sich diese Gegebenheiten schnell zu eigen. Bis heute ranken sich Legenden um einige der Sounds, die auf Power Of The Night zu hören sind.



Eine dieser Legenden, die zudem wahr ist, beschreibt die Suche der Band nach einem ausgefallenen Intro: Wo man ein Keyboard oder ein paar Synths erwarten würde, hatten eine Leiter, einige Mikrofone und eine brennende Mülltüte die Ehre! Nach seinem Release 1985 zog das Album einige Aufmerksamkeit auf sich und stieß auf unglaublich gute Resonanz innerhalb der schnell wachsenden Legion von Sava-Fans. Mit erweitertem Artwork, detaillierten wie unterhaltsamen Liner-Notes und, natürlich, Mastered For Vinyl für die bestmögliche Audioqualität, ist diese Neuauflage eine wertvolle Ergänzung für das LP-Regal eines jeden wahren Fans.



Power Of The Night erscheint am 5. November 2021 regulär auf 180g schwarzem Vinyl im attraktiven Gatefold. Für Sammler gab es diesen besonderen Leckerbissen ein paar Tage früher: Ausschließlich über den Vinyl-Fachhandel in Deutschland und Österreich erschien am 30. Oktober 2021 die streng limitierte Crystal Clear LP Edition mit einem großartigen Extra. Du willst schon mal einen Blick auf das ganze Drum und Dran werfen und sehen, was dir entgegenspringt, wenn du das wunderschöne Pop-Up-Gatefold der Ltd. Crystal Clear Edition öffnest? Wir haben da was:

Fans und Sammler können sich auf viele weitere Savatage Vinyl-Reissues in naher Zukunft freuen; weiter geht es mit Fight For The Rock zum Jahresende am 17. Dezember.

Power Of The Night – Tracklist:

1. Power Of The Night

2. Unusual

3. Warriors

4. Necrophilia

5. Washed Out

6. Hard For Love

7. Mountain Of Youth

8. Skull Session

9. Stuck On You

10. In The Dream

11. No More Saturday Nights

(Bearsville Studios Demo)