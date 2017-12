Saxon – A Decade Of The Eagle

Saxon – A Decade Of The Eagle

“Ein heißer Ritt durch die Achtziger von Saxon!“

Artist: Saxon

Herkunft: Barnsley, England

Album: A Decade Of The Eagle

Spiellänge: ca. 157 Minuten

Genre: Hard Rock, Rock, Heavy Metal, NWOBHM

Release: 17.11.2017

Label: BMG / ADA

Link: http://www.saxon747.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Peter „Biff“ Byford

Gitarre – Doug Scarratt

Gitarre – Paul Quinn

Bass – Tim „Nibbs“ Carter

Schlagzeug – Nigel Glockler

Tracklist CD1:

Stallions Of The Highway (2009 Remastered Version) Big Teaser (2009 Remastered Version) Backs To The Wall (2009 Remastered Version) Militia Guard (2009 Remastered Version) Wheels Of Steel (2009 Remastered Version) 747 (Strangers in the Night) (2009 Remastered Version) Suzie Hold On (2009 Remastered Version) Motorcycle Man (Live) Strong Arm Of The Law (2009 Remastered Version) Heavy Metal Thunder (2009 Remastered Version) 20,000 Ft (Live) Dallas 1PM (2009 Remastered Version) And The Bands Played On (2009 Remastered Version) Never Surrender (2009 Remastered Version) Denim And Leather (2009 Remastered Version) Fire In the Sky Princess of the Night (2009 Remastered Version) Power And The Glory (2009 Remastered Version)

Tracklist CD2:

This Town Rocks (2009 Remastered Version) The Eagle Has Landed (2009 Remastered Version) Midas Touch (2009 Remastered Version) Sailing To America (2009 Remastered Version) Crusader (2009 Remastered Version) Devil Rides Out (2010 Remastered Version) Back On The Streets (2010 Remastered Version) Rockin‘ Again (2010 Remastered Version) Rock ’n‘ Roll Gypsy (2010 Remastered Version) Broken Heroes (2010 Remastered Version) Waiting For The Night (2010 Remastered Version) Rock The Nations (2010 Remastered Version) Northern Lady (2010 Remastered Version) Battle Cry (2010 Remastered Version) Ride Like the Wind (2010 Remastered Version) Red Alert (2010 Remastered Version)

Die Schlitzohren um Peter „Biff“ Byford haben es mal wieder getan. Kurz vor der verkaufsfreudigsten Zeit, gibt es was Neues von Saxon. Die britische Heavy Metal Band hat in diesem Jahr für alle Anhänger A Decade Of The Eagle frühzeitig unter den Baum gelegt. Auf zwei Scheiben zusammengefasst, findet man die Hymnen von 1979 bis 1988. Von der Gründung bis zum neunten Album Destiny ist von allem was vertreten. Für viele Old School Fans die beste Zeit der Männer aus Barnsley.

Die Anthologie A Decade Of The Eagle präsentiert 34 herausragende Songs, die Evergreen wie Crusader, Motorcycle Man oder Heavy Metal Thunder beinhalten, die immer noch live gespielt werden. Kaum zu glauben, aber von diesen 34 Hits findet man immer noch sehr viele im Liveset von Saxon. Die Stücke wurden entweder live eingespielt oder 2009 bzw. 2010 als Remastered Version aufgenommen. Was gerne mal unter den Tisch fallen gelassen wird. Saxon gehörte in den frühen 1980er Jahren neben Iron Maiden und Def Leppard zu den führenden Formationen der „New Wave Of British Heavy Metal“. Noch immer lebt der Kult um Frontmann und Sänger Biff Byford, der wie kaum ein anderer die unglaubliche Geschichte der Formation erzählen kann. Alle Stücke entnehmt ihr oben aus der Tracklist.

A Decade Of The Eagle kann man als 2CD Deluxe-Set und 4LP-Edition (180g Vinyl) erwerben. „Gatefold Sleeve“ – mit geprägter Goldmünze als Covermotiv. Das Booklet enthält von Bill Byford verfasste Liner Notes und seltene Fotos aus jener Ära.

Saxon - A Decade Of The Eagle Fazit: Wie schon gesagt, die Herren von Saxon kennen den wirtschaftlichen Faktor um den Monat Dezember. Will man Ihnen das negativ vorhalten? Solange das Material, welches zur später Stunde eines Kalenderjahres gepresst wird, noch genug Hände findet, haben die Rocker doch alles richtig gemacht. Wer schon alles besitzt oder nicht die dritte bzw. vierte Version benötigt, lässt die Finger davon oder ist eben Die Hard Fan.



Anspieltipps: Crusader und Heavy Metal Thunder Rene W. 7.8 2017-12-06 7.8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

