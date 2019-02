Am 12. April 2019 wird das spektakuläre All-Star Project rund um Österreichs Rocklegende Klaus Schubert „Commander Of Pain“ (Originalrelease CD: 29. Juni 2018) als limitierte Doppel Vinyl Edition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 29. März 2019. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und Insert erscheinen.

Das im Jahr 2013 von No Bros-Mastermind & -Gitarrist Klaus Schubert ins Leben gerufene Projekt Schubert In Rock geht in seine zweite Runde! Zur Erinnerung: Damals wurde ein Album produziert, für das die bekanntesten und erfolgreichsten No Bros-Songs mit Stars der internationalen Hard & Heavy-Szene neu aufgenommen wurden. Mit Musikern, mit denen man früher gemeinsam getourt war und die dabei auch zu Freunden geworden waren, wie etwa Tony Martin (Black Sabbath), Biff Byford (Saxon), Joe Lynn Turner (Rainbow, Deep Purple), Marc Storace (Krokus), Doogie White (Rainbow), Bernie Marsden (Whitesnake), Neil Murray (Black Sabbath, Brian May) und Don Airey (Deep Purple). Gekrönt wurde das Ganze mit einer sensationellen Liveshow im ausverkauften Congress Innsbruck.

Jetzt, fünf Jahre später, wird mit Schubert In Rock Vol. 2 ein weiterer Meilenstein in Sachen „Rock music made in Austria“ mit internationaler Beteiligung gesetzt. Im Unterschied zur Erstauflage sind es beim kommenden zweiten Album „Commander of Pain“ (VÖ: 29. Juni 2018) jedoch lauter neue Songs, die den Interpreten auf den Leib geschrieben wurden. Wobei man den typischen Klaus-Schubert-Trademarks selbstverständlich und unüberhörbar treu geblieben ist. Und das Line-up kann sich erneut mehr als nur sehen lassen: Mit dabei sind Marc Storace (Krokus), Don Airey (Deep Purple), Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck), Carl Sentance (Nazareth), Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo, Journey, Talisman, W.E.T., Axel Rudi Pell, Trans-Siberian Orchestra), Doogie White (Rainbow, M. Schenker), Michael Vescera (Y. J. Malmsteen, Obsession, Loudness), das Rockurgestein Dan McCafferty (Ex-Frontman der legendären Nazareth) und diverse heimische Special Guests wie u.a. Ewald „Sunny“ Pfleger von Opus.

Als Schubert In Rock Mainband agierten: Klaus Schubert (guitars), Walt Stuefer (vox), Andy Marberger (bass guitar), Bernie Welz (drums) und Andy J. Brunner (keyboards).

TRACKLIST:

Seite A

1. Empathy

2. Burning Heart

3. Little Boy

4. Too Late

Seite B

5. Under The Lights

6. World With No Tomorrow

7. Forgive Me When I Fall

8. Ride The Bullet

Seite C

1. On The Line

2. It´s Our World

3. Dance Of The Black Tattoo

4. Commander Of Pain

Seite D

5. My Name Is Judas

6. The Last Heartbeat (Bonustrack)

7. Holy Ground – Live (Bonustrack)

Total Playing Time: 85:13 min

LINE-UP Hauptband:

Klaus Schubert – guitars

Walt Stuefer – vocals

Bernie Welz – drums

Andy Marberger – bass

Andy J. Brunner – keyboards

special guests:

Seite A

1. Empathy – Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo, Journey, Trans-Siberian Orchestra) – vocals

2. Burning Heart – Marc Storace (Krokus) – vocals

4. Too Late – Dan McCafferty (former frontman of Nazareth) – vocals

Martin Seimen – keyboards

Gery Moder – rhythm guitar

Seite B

5. Under The Lights – Doogie White (Rainbow, Michael Schenker) – vocals

Don Airey (Deep Purple) – keyboards

6. World With No Tomorrow – Carl Sentance (Nazareth) – vocals

Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck) – guitar solo

7. Forgive Me When I Fall – Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo, Journey, Trans-Siberian Orchestra) – vocals

Don Airey (Deep Purple) – keyboards

Ewald “Sunny” Pfleger (Opus) – guitar solo

8. Ride The Bullet – Daniel Haselwanter – bouzouki

Gery Moder – slide guitar

Seite C

1. On The Line – Michael Vescera (Yngwie Malmsteen, Loudness) – vocals

2. It´s Our World – Dan McCafferty (former frontman of Nazareth) – vocals

Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck) – guitar solo

4. Commander Of Pain – Marc Storace (Krokus) – vocals

Don Airey (DEEP PURPLE) – keyboards

Seite D

5. My Name Is Judas – Doogie White (RAINBOW, MICHAEL SCHENKER) – vocals

Don Airey (Deep Purple) – keyboards

6. The Last Heartbeat – Ken Hensley (Uriah Heep, Blackfoot) – vocals, guitars

7. Holy Ground – Live – Marc Storace (Krokus) – vocals

Don Airey (Deep Purple) – keyboards

Links

https://de-de.facebook.com/SchubertInRock/

Mehr über SCHUBERT IN ROCK

Mehr über Commander Of Pain

Kommentare

Kommentare