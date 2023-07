Sentry: die neue Band von Ex-Manilla Road Mitgliedern & Kalli Coldsmith feiert heute Premiere

Heavensent ist der Song, mit dem die neue Band Sentry an die Öffentlichkeit tritt. Als nach der Mark Shelton-Tribute Show beim Keep It True Festival 2019 bekannt wurde, dass die drei verbleibenden Manilla Road-Mitglieder Bryan Patrick, Phil Ross und Neudi zusammen mit Kalli Coldsmith (Trance, Roxxcalibur, Masters Of Disguise, Griffin etc.) die spür- und hörbare Magie mit neuem Material einfangen wollen, war das Feedback immens. Die Aufnahmen zum noch namenlosen Album haben sich dennoch länger gezogen als geplant und es waren mehrere Flugreisen notwendig, um ein gewisses Livefeeling auf Tonträger zu bannen. Nun tritt die Band Sentry erstmals mit einem Song auf Youtube in Erscheinung:

Heavensent. Ein weiteres Stück, das doomige Black Candles, findet man zusätzlich auf der nun erhältlichen, streng limitierten EP auf Tape und CD, die auf Bandcamp erhältlich ist (https://sentrymetal.bandcamp.com ). Es handelt sich um noch ungemasterte Versionen, die es in dieser Form nicht auf dem Album geben wird. Sentry verhandeln bereits mit mehreren Labels und es gibt bereits die ersten Anfragen von Veranstaltern.