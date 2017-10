Shawn James And The Shapeshifter – The Bear und On The Shoulder Of Giants

Shawn James And The Shapeshifter – The Bear und On The Shoulder Of Giants

“Stoner und Rock ’n‘ Roll auf zwei Platten!“

Artist: Shawn James And The Shapeshifter

Herkunft: Fayetteville, USA

Album: The Bear und On The Shoulder Of Giants

Spiellänge The Bear: 23:12 Minuten

Spiellänge On The Shoulder Of Giants: 32:28 Minuten

Genre: Rock, Blues Rock, Stoner

Release: 15.09.2017

Label: Shawn James Music, Membran, RED, Orchard

Link: https://www.facebook.com/ShawnJamesSoul

Bandmitglieder:

Shawn James

Jeff Bodine

Kirby Westmoreland

Jedidiah Brandon

Tracklist The Bear:

Chapter I Awaken Chapter II Hunger Chapter III Freedom Chapter IV Omens Chapter V The Raven Mocker Chapter VI Demise

Tracklist On The Shoulder Of Giants:

Hellhound Belly Of The Beast When It Rains, It Pours Snake Eyes Delilah Back Down Lift Us Up Captain Stormalong Preacher Foretold

Der Musiker Shawn James hat Mitte September mit seiner Formation Shawn James And The Shapeshifter die beiden Werke The Bear und On The Shoulder Of Giants veröffentlicht. Etwas ungewöhnlich an einem Tag gleich zwei Silberlinge vom Stapel zu lassen. Schaut man genauer auf die Werke, stellt man fest, dass die Spielzeit noch unter einer Stunde beträgt. Wer jetzt gleich fragt: „Was soll der Bullshit?“, den können wir direkt aufklären. The Bear ist ein Konzept mit sechs Teilen, die hintereinander weg eine Geschichte erzählen bzw. eine emotionale Ebene eingehen. Dabei dringen die Stücke in eine dichte Masse von Rock, Stoner und Blues. On The Shoulder Of Giants hingegen greift mehr Rock ’n‘ Roll Klänge auf, bleibt deutlich ruhiger und bedachter. Große Gewaltausbrüche findet man in den Stücken Hellhound, Snake Eyes oder Lift Us Up nicht. Das Shawn James zwingend diesen September zwei völlig unterschiedliche Lager anspricht, kann man so nicht im Raum stehen lassen. Jedoch wird es Liebhaber geben, die mehr zum einen Werk oder zum anderen hin tendieren. Mich für meine Person spricht The Bear mit Chapter IV Omens oder Chapter V The Raven Mocker einen guten Schlag mehr an und zündet in der kürzeren Spielzeit deutlich besser.

Die aktuelle Europa Tour:

05.10.2017 (NL) Enschede, Atak

06.10.2017 NL) Katwijk, Scum @ Folkfest

07.10.2017 (NL) Hoofdorf, Duycker @ Folkfest

08.10.2017 (NL) Goes, T Beest

10.10.2017 (PL) Poznan, Klub U Bazyla

11.10.2107 (PL) Warsaw, Hydozagadka

12.10.2017 (PL) Krakow, Zaczek

14.10.2017 (DE) Bad Saulgau, Meister Digel

17.10.2017 (DE) Hamburg, Monkeys Music Club

18.10.2017 (DE) Stuttgart, Goldmarks

20.10.2017 (DE) Berlin-Hellersdorf, Kiste

21.10.2017 (DE) Chemnitz, AJZ @Mushroom Garden V

22.10.2017 (DE) Bremen, Tower Musikclub @ Schütz(en)fest

23.10.2017 (CZ) Prague, Rock Cafe

25.10.2017 (DE) Hannover, Bei Chez Heinz

26.10.2017 (DE) Nürnberg, Z-Bau

27.10.2017 (DE) Wölfersheim, Kulturwerkstatt @ Rebel meets Bembel

28.10.2017 (DE) Kempten, Big Box @ Rock The Box

31.10.2017 (FR) Clermont-Ferrand, Raymond Bar

02.11.2017 (ES) Zaragoza, Rock & Blues

03.11.2017 (ES) Madrid, Icon

04.11.2017 (ES) Bilbao, Azkena

07.11.2917 (FR) Bordeaux, IBOAT

08.11.2017 (FR) Lyon, La Marquise

09.11.2017 (FR) Colmar, Le Grillen

10.11.2017 (FR) Paris, La Mecanique Ondulatoire

11.11.2017 (FR) La Roche-Sur-Yon, Le Fuzz Yon

15.11.2017 (UK) London, The Dublin Castle

17.11.2017 (UK) Bridgwater, Cobblestone

18.11.2017 (UK) Birmingham, Hammer and Anvil

19.11.2017 (UK) Edinburgh, Bannermans Bar

20.11.2017 (UK) Dumfries, The Venue

21.11.2017 (UK) Newcastle upon Tyne, Trillions

Shawn James And The Shapeshifter - The Bear und On The Shoulder Of Giants Fazit: The Bear und On The Shoulder Of Giants - beides gute Auskopplungen von Shawn James, die natürlich auf den Kopf der Gruppe zugeschnitten wurden. Gesanglich für alle Freunde des Blues Rock und seichtem Stoner Rock ein gefundenes Fressen. Die Desert Einschläge versetzen den Hörer zudem in die kalte Wüste, die bei Nacht noch mehr Gefahren birgt als bei Tageslicht. Reinhören sollte man ruhig mal und vielleicht sprechen euch beide Alben an. Bei mir behält The Bear relativ deutlich die Nase vorne. Zusammen gesehen kommen wir auf eine immer noch gute Zwischensumme.



Anspieltipps: Chapter V The Raven Mocker und Snake Eyes Rene W. 7.8 Pro: The Bear

mehr Stoner dadurch kerniger

starker Gesang Contra: On The Shoulder Of Giants

mir eine Nummer zu glatt 2017-09-26 7.8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

