Sic Zone: neue Single „Between The Lines“ ab 01.10.2020 in allen gängigen Streamingportalen verfügbar

Die Kölner Extreme Metaller Sic Zone veröffentlichen nach zwei Alben, einer EP und einer Single, trotz den aktuell schwierigen Zeiten, eine neue Single mit dem Titel Between The Lines. Between The Lines wird ab dem 01.10.2020 über alle gängigen Streamingportale verfügbar sein. Visuell wird die Single durch ein Video aufgewertet.

Sic Zone bleiben ihren musikalischen Wurzeln mit dieser Single treu und bringen einen für die Band typischen Industrial Groove Song heraus.

Sic Zone sind bekannt dafür, in ihren Songs aktuelle Themen zu benennen. Dies ist auch bei Between The Lines natürlich nicht anders. Frontmann und Mastermind PY drückt mit seinem erhobenen Zeigefinger auf die finanziellen Massenvernichtungswaffen der Börsenmakler und der daraus resultierenden klaffenden Wunde zwischen arm und reich.

Sic Zone sind:

Gesang, Gitarre – PY

Gitarre, Hintergrundgesag – Bordelius

Bass, Hintergrundgesang – Chico

Keyboards, Percussion, Hintergrundgesang – Fuzzel

Schlagzeug – Dalibo