Sin Starlett – Solid Source Of Steel

Artist: Sin Starlett

Herkunft: Luzern, Schweiz

Album: Solid Source Of Steel

Spiellänge: 48:36 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 22.02.2022

Label: Metalizer Records / Plastic Head

Link: https://www.facebook.com/sinstarlett

Bandmitglieder:

Gesang – Elias Felber

Gitarre – Reno Meier

Gitarre – Jack Tytan

Bass – Christoph Widmer

Schlagzeug – Elias Burri

Tracklist:



Solid Source Of Steel Rule Or Obey Straight And Ready Streetlight Domino Struck Down Blessed By The Shot Waves Of Hamartia Iron Stamina

Ich bin zugegebenermaßen ein Fan Schweizer Hard Rock und Metal Bands. Ob Gotthard, Burning Witches oder Allison. Sin Starlett reihen sich in die lange Liste ein. Seit sechs Jahren wartet die Fangemeinde auf das vierte Album der Luzerner Truppe.

2005 gegründet, steckten sie keine zwei Jahre später ihren ersten Schock weg. Mit dem Tod ihres Schlagzeugers begann sich das Personalkarussell auf ihrem Weg zu drehen. Von den Gründungsmitgliedern sind nach mehreren Wechseln nur noch Sänger Elias Felber und Gitarrist Reno Meier dabei. Im Vier-Jahres-Takt veröffentlichten sie dann ihre Alben. Call To The Punisher machte 2008 den Anfang. 2012 folgte dann Throat Attack, bevor 2016 Digital Overload erschien. Auf Solid Source Of Steel erscheinen nun acht neue kraftvolle, kompakte, zeitlose Heavy-Metal-Hymnen im Stil der Old -School-Achtziger. Der hart rockende Geist des alten Metals lebt mit den Schweizern weiter. Sie verstricken sich nicht in Trends oder Spielereien, sie leben den alten Heavy Metal weiter. Mit Genre-Unterscheidungen tue ich mich eh schwer. Ob nun British Hair, Classic- oder True Metal ist mir eigentlich egal, Hauptsache es rockt. Und das bietet die neue Scheibe auf jeden Fall! Schon gleich der namensgebende Opener Solid Source Of Steel lässt die Mähne schütteln. Das Intro überrascht mit Keyboard und Glocken, um dann wie Accept sofort in den harten melodischen Metal zu fallen. Starke Soli und eine eingängige Melodie prägen den rhythmischen Song. Einzig das kreischende Ende ist nichts für meine Ohren. Deutlich bedächtiger beginnt dann Rule Or Obey. Keine Sorge, nach der Eingangssequenz starten die Jungs wieder durch. Straight And Ready überzeugt mit starken Riffs und perfekten Soli nach klassischen Vorbildern. Streetlight Domino ist mit viereinhalb Minuten der kürzeste Track des Albums, rockt aber deshalb nicht weniger, im Gegenteil. Die Zahl der Beats per Minute werden noch einmal erhöht, der Kollege am Schlagzeug hat gut zu tun. Elias Felbers Stimmlage erinnert mich hier zum Teil an Udo Dirkschneider. Struck Down ist dann der zweite Track mit siebeneinhalb Minuten. Harmonische Leads wie in besten N.W.O.B.H.M.-Zeiten prägen den Song. Blessed By The Shot entwickelt sich zu einer Uptempo-Nummer und der Gesang erinnert an Rob Halford. Mit Waves Of Hamartia führen sie die Reihe der langsamen Intros fort. Was dann folgt, ist allerdings feinster Power Metal und hebt sich vom Rest des Albums doch ab. Iron Stamina, eiserne Ausdauer braucht man auch beim abschließenden Track. Dirkschneiders Stimmlage gemischt mit skandinavischem Power Metal trifft es hier vielleicht am besten.

Das Album ist beim bayrischen Label Metalizer Records erschienen und ist neben den üblichen digitalen Formaten zum Download und Stream auch als physikalischer Datenträger erschienen. Neben der CD im Jewelcase könnt ihr zum Beispiel im Bandshop auch einen Black-Vinyl Longplayer erhalten.