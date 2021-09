Sixx:A.M.: kündigen “Hits” Album für den 22.10.2021 an

Sixx:A.M. haben die Veröffentlichung ihres Best-Of Albums Sixx:A.M. Hits für den 22. Oktober 2021 via Better Noise Music angekündigt. Das Projekt enthält die größten Hits und Lieblingssongs der Band inkl. sechs bisher unveröffentlichter Tracks und ist damit das erste Album mit neuem Material seit 2016. Sixx:A.M. Hits kann ab sofort überall vorbestellt werden.

Das Album erscheint drei Tage nach der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des neuen Buches The First 21: How I Became Nikki Sixx, geschrieben von Sixx:A.M.– und Mötley Crüe-Gründungsmitglied und Musiklegende Nikki Sixx. Einer der neuen Songs des Albums trägt ebenfalls den Titel The First 21 und wurde textlich vom fesselnden Inhalt des Buches inspiriert. Sixx, der mittlerweile seit 21 Jahren abstinent lebt, verkörpert eine unglaubliche Leidenschaft für sein Handwerk und spricht wunderbar offen über sein Leben im Rock’n’Roll. In seinen neuen Memoiren gibt der dreimalige New York Times-Bestsellerautor Einblicke in die inspirierende Geschichte der ersten 21 Jahre seines bewegten Lebens und wie aus Frank Feranna schließlich Nikki Sixx wurde. Das Buch verarbeitet die frühen Teile seiner faszinierenden Lebensgeschichte, die Fans zum Teil bereits durch Mötley Crües gefeierte Autobiografie The Dirt kennengelernt haben, welche 2019 von Netflix zum Biopic-Hit verfilmt wurde. Mit The First 21 setzt Sixx die Tradition fort, den Soundtrack zu seinem eigenen Leben zu erschaffen und seine Arbeit als Schriftsteller und Musiker zu vielschichtigen Kunstwerken zu verbinden. Im Jahr 2007 veröffentlichten Sixx:A.M. das Album The Heroin Diaries, welches begleitend zu Sixx’s Bestseller, The Heroin Diaries: A Year In The Life Of A Shattered Rock Star erschien und somit das Konzept des Soundtracks zu einem Buch in die Popkultur einführte. Sowohl das Buch als auch das Album wurden zu einem großen Erfolg, wobei das Buch in der ersten Woche direkt zum New York Times-Bestseller avancierte und in sämtlichen Buchhandlungen in den USA ausverkauft war. Das Album brachte die Nummer-1-Single Life Is Beautiful hervor, während es gleichzeitig von der Kritik gelobt wurde und schließlich in US mit Gold ausgezeichnet wurde. IGN lobte die Wirksamkeit des Werkes als Konzeptalbum und schrieb: „Es ist nicht wirklich ein Album, sondern eher ein musikalisches Buch. Es ist fast unmöglich, hieraus bestimmte Songs vor anderen zu empfehlen“. Mit dem kommenden Hits-Album bekommt The First 21 nun seinen eigenen Soundtrack, der Sixx’s künstlerische Handschrift weiterführt.

Um die Ankündigung zu feiern, veröffentlicht die Band mit Skin (Rock Mix) einen ersten neuen Track aus dem Album inkl. neuem Lyric-Video. Der Track erschien ursprünglich auf dem zweiten Studioalbum der Band, This Is Gonna Hurt, und wurde schnell zum Fan-Favoriten. Der neue Mix, der für ein härteres und zugleich hymnisches Klangerlebnis sorgt, ist ab sofort überall erhältlich.

Die Band veröffentlichte zudem kürzlich die neue Sixx:A.M. 101 Playlist auf Spotify, welche neuen und alten Fans eine umfassende Sammlung, des musikalischen Werkes der Band bietet. Anlässlich des Announcements zum neuen Sixx:A.M. Hits-Albums hat die Band zudem zwei exklusive neue Merchandise-Kollektionen für ihre Fans zusammengestellt.

Sixx:A.M. Hits Tracklist:

1. Life Is Beautiful

2. This Is Gonna Hurt

3. Lies Of The Beautiful People

4. Pray For Me

5. Rise

6. Stars

7. Maybe It’s Time

8. Skin

9. Belly Of The Beast

10. Are You With Me Now

11. Girl With Golden Eyes

12. Accidents Can Happen

13. Gotta Get It Right

14. We Will Not Go Quietly

New Bonustracks:

1. The First 21

2. Talk To Me – Radio Mix

3. Penetrate

4. Waiting All My Life

5. Skin – Rock Mix

6. Life Is Beautiful – Piano Vocal

