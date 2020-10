Skálmöld – 10 Year Anniversary – Live In Reykjavik

Artist: Skálmöld

Herkunft: Reykjavík, Island

Album: 10 Year Anniversary – Live In Reykjavik

Genre: Viking Metal, Folk Metal

Spiellänge: 102:46 Minuten

Release: 23.10.2020

Label: Napalm Records

Link: https://skalmold.is/

Bandmitglieder

Gitarre, Gesang – Baldur Ragnarsson

Gesang, Gitarre – Björgvin Sigurðsson

Keyboard, Gesang, Oboe – Gunnar Ben

Schlagzeug, Gesang – Jón Geir Jóhannsson

Bass, Gesang – Snæbjörn Ragnarsson

Gitarre, Gesang – Þráinn Árni Baldvinsson

Tracklist:

Heima Árás Að hausti Fenrisúlfur Narfi Midgarðsormur Niflheimur Með fuglum Mara Móri Niðavellir Að vetri Dauði Gleipnir Með jötnum Kvaðning

Die Isländer Skálmöld bringen über Napalm Records am 23.10.2020 ein Livealbum mit dem Titel 10 Year Anniversary – Live In Reykjavik heraus. Verfügbar sein wird es als 2 CD/BluRay Digipack, 2 LP Black Vinyl und 2 LP Inkspot Vinyl (limitiert auf 100 Stück). Zudem sind über das Label Bundles mit T-Shirts erhältlich.

Wie der Titel es bereits vermuten lässt, feiern die isländischen Wikinger das zehnjährige Bestehen ihrer Band. Zehn Jahre Metal mit Viking Spirit sind natürlich ein Grund zum Feiern. Gefeiert wird bei den Wikingern sehr heftig und ausgelassen. Das ist auch das, was bei dieser Liveaufnahme rüberkommt. Zehn Jahre Skálmöld mit fünf Studioalben sind ja auch unbedingt ein Grund zum Feiern.

Gefeiert wurde natürlich dort, wo alles angefangen ist: in der isländischen Heimatstadt Reykjavik. Das Album entstand während der drei ausverkauften Jubiläumsshows in der Konzerthalle Gamla Bíó.

Skálmöld zeigen auf der vorliegenden Aufnahme, wodurch sich Viking Metal auszeichnet: Eingängige Gitarrenriffs, treibende Drums und wechselnde Vocals, die mitunter auch martialisch und bedrohlich wirken.

Beginnend mit Heima, einem Choral, bei dem das Publikum sofort zum Mitsingen animiert wird, folgen weitere 15 Songs in typischer Viking Metal Manier. Sehr metallisch und auch ebenso martialisch. Epische Schlachten der Kinder Odins kann man sich wunderbar vorstellen. Themen der Songs sind natürlich die nordische Götterwelt und andere Gestalten, die in der Geschichte der Nordvölker eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die obskure Welt der Zwerge.

Skálmöld singen in ihrer Heimatsprache. Dadurch wird der Viking Spirit noch einmal besonders untermauert. Skálmöld zeigen in diesem Konzert, dass sie nicht grundlos zur Speerspitze des Viking Metal gehören. Ganz oben im Norden weht halt ein anderer Wind. Nicht nur die Landschaften, sondern auch die Menschen wirken rauer. Die Liveaufnahme ist Unterhaltung pur und wird alle Freunde des Viking Metals erfreuen.

Die Songs von Skálmöld sind in ihrem Stil sehr kraftvoll, melodisch und episch! Wie im Viking Metal üblich, finden natürlich auch diverse Folk Einflüsse Einlass in die starken Metalstrukturen der Songs.

10 Year Anniversary – Live In Reykjavik ist ein tolles Livedokument der Viking Metal Band aus Island geworden.

Im Frühjahr 2021 geht es dann (wenn es Corona zulässt) auf Tour mit Finntroll. Hier die Termine:

16.03.21 DE – Cologne / Essigfarbik

17.03.21 DE – Hanover / Musikzentrum

18.03.21 NL – Amsterdam / Melkweg

19.03.21 NL – Tilburg / 013

20.03.21 DE – Bochumm / Matrix

21.03.21 BE – Vosselaar / Biebob

22.03.21 FR – Caen / BBC

23.03.21 FR – Paris / Le Petit Bain

24.03.21 FR – Lyon / Ninkasi Kao

25.03.21 FR – Istres / L’Usine

26.03.21 CH – Orbe / Le Puisoir

27.03.21 FR – Limoges / CC John Lennon

28.03.21 FR – Nantes / Le Warehouse

29.03.21 ES – Barcelona / Razzmatazz 2

30.03.21 ES – Madrid / MON Live

31.03.21 FR – Toulouse / Le Metronum

01.04.21 IT – Milano / Slaughter Club

02.04.21 IT – Rome / Largo

03.04.21 IT – Venice / Revolver Club

04.04.21 SI – Ljubljana / Orto Bar

05.04.21 AT – Graz / Explosiv

06.04.21 HU – Budapest / Dürer Kert

07.04.21 AT – Vienna / Szene

08.04.21 DE – Munich / Backstage

09.04.21 DE – Stuttgart / Im Wizemann

10.04.21 DE – Lindau / Club Vaudeville

11.04.21 FR – Strasbourg / La Laiterie

12.04.21 DE – Frankfurt / Batschkapp

13.04.21 DE – Leipzig / Täubchenthal

14.04.21 DE – Berlin / Hole44

15.04.21 PL – Krakow / Kwadrat

16.04.21 PL – Warsaw / Proxima

17.04.21 CZ – Prague / Nova Chmelnice

18.04.21 DE – Hamburg / Grünspan