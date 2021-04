SkyEye: veröffentlichen „Soldiers Of Light“ am 25.06.2021

Das slowenische Heavy Metal-Wunderkind SkyEye hat soeben die Veröffentlichung seines zweiten Studioalbums Soldiers Of Light für den 25. Juni 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Einzigartige und kraftvolle Vocals kombiniert mit rauen und melodischen Gitarrenriffs geben der Band ihren unverkennbaren Heavy Metal Sound, der an andere große Vertreter des Genres wie Iron Maiden, Saxon oder Judas Priest erinnert.

Das Album wurde im Sommer 2020 von Produzent Grega Smola Crnkovič produziert und von Boban Milunović gemastert, der in der Hard & Heavy Szene für seine Arbeit mit Graveworm, Belphegor, Jack Frost und vielen mehr bekannt ist.

Die Jungs enthüllen auch das Cover-Artwork des neuen Albums. Es wurde von Aleksandar Živanov gestaltet.

Die Band erklärt dazu:

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass zwei Jahre harter Arbeit endlich in 57 Heavy-Metal-Minuten verpackt sind. Unser zweites Album mit dem Titel Soldiers Of Light ist fertig! Ein altes Sprichwort besagt „never change the winning horse“. Deshalb haben wir erneut mit unserem Produzenten Grega Smola Crnkovič zusammengearbeitet, der auch unser Debütalbum Digital God produziert hat. Wir wollten, dass unser Album groß und modern klingt, ohne die Seele, die Rock’n’Roll-Seite des Metals zu verlieren, indem es nicht überkomprimiert und überproduziert ist. Das Album klingt fantastisch dank der phänomenalen Arbeit von Grega und unserem Mastering-Engineer Boban Milunovic. Es gibt acht Songs auf dem Album und zwei Instrumentaltracks. Jeder Song erzählt seine eigene Geschichte. Wir haben viele verschiedene Themen behandelt. Von einem Asteroiden, der die Erde angreift (Detonate), über eine Geschichte über Kindesmissbrauch durch einen pädophilen Priester (Son Of God), bis hin zu einem epischen 15 Minuten langen Song über die Atomkatastrophe in Tschernobyl. Das Artwork basierte auf dem Titelsong Soldiers Of Light und wurde von Aleksandar Živanov gemacht, der auch durch seine fabelhafte Arbeit beim Metaldays Festival bekannt ist. Wir haben ihm einfach den Text mit ein paar grundlegenden Anweisungen gegeben und dann: Bäm! Wir haben uns sofort in das Artwork verliebt. Es ist sehr kraftvoll und symbolisch, eine Art positiver Energieschub. Traurigerweise können wir heutzutage sehen, dass die Wahrheit stirbt, die Welt auseinanderfällt und wir, die Menschen, gespaltener denn je sind. Deshalb müssen wir das Licht zurück in unser Leben lassen. Die Fackel von SkyEye leuchtet in der Dunkelheit, um mit Musik die Schatten aus dem Leben der Menschen zu vertreiben. Denn Musik ist der Heiler und „wir sind die Soldaten des Lichts, ohne Waffen zu kämpfen, nur leuchtend. Wissen ist Gott, Gott in uns allen. Weisheit ist der Himmel auf Erden.“

Wir sind wirklich stolz auf unser neues Album und können es nicht erwarten, dass ihr es hören könnt!“

Die Band hat bereits einen ersten Vorboten des Albums veröffentlicht, in Form der Single Constellation im Oktober 2020. Das offizielle Musikvideo zum Song gibt es hier zu sehen:

Über SkyEye:

Die slowenische Heavy Metal-Band SkyEye wurde 2014 von der Gitarristin Grega Stalowsky, dem Bassisten Primož Lovšin und dem Sänger Jan Leščanec gegründet. Die aktuelle Besetzung von SkyEye entstand 2016, als der Gitarrist Marko Kavčnik und der Schlagzeuger Jurij Nograšek der Band beitraten. Einzigartiger und kraftvoller Gesang, kombiniert mit rauen und melodischen Gitarrenriffs, geben der Band ihren charakteristischen Heavy Metal-Sound, der an andere wichtige Vertreter des Genres wie Iron Maiden, Saxon oder Judas Priest erinnert. Die Band gab ihr Debüt im Juni 2017 und brachte nur vier Monate später ihre erste EP mit dem Titel Run For Your Life heraus. Die überwältigend positive Resonanz und die starke Unterstützung bei ihren Auftritten trieben die SkyEye zurück ins Studio, um ihr Debütalbum Digital God aufzunehmen, das am 9. November 2018 veröffentlicht wurde.

SkyEye online:

http://www.skyeyeband.com

https://www.facebook.com/SkyEyeBand/

Quelle: Reaper Entertainment Europe