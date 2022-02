Solitary: „XXV: Live At Bloodstock” + Bonustracks CD/DVD erscheint am 22.04.

Die UK Thrasher Solitary veröffentlichen ihren großartigen Auftritt beim Bloodstock Festival 2019 als CD/DVD-Paket am 22. April bei Metalville Records.

XXV: Live At Bloodstock enthält außerdem Studio Bonustracks sowie zusätzliches Videomaterial.

Am Sonntag, den 11. August 2019, betraten Solitary die Bühne des Bloodstock Open Air Festivals in Großbritannien und lieferten ein atemloses, prügelndes Set aus purem Thrash Metal ab. Die Band feierte mit diesem Gig ihr 25-jähriges Bestehen mit entschlossenem, halsbrecherischem Thrash. Die Musiker gaben an diesem Tag alles, so wie sie es seit einem Vierteljahrhundert auf den Bühnen des Vereinigten Königreichs und Europas immer getan haben, und das Publikum honorierte dies entsprechend euphorisch. Es lag etwas Besonderes in der Luft. Von den wütenden Riff-Attacken von Trigger Point Atrocity und The Edge Of Violence über das hymnische Architects Of Shame bis hin zu den Klassikern wie Keep Your Enemies Closer und Requiem. Jeder Moment des Bloodstock-Sets kann nun wieder erlebt oder neu entdeckt werden. XXV: Live At Bloodstock ist die ultimative Chance, Solitary mit ihrer Intensität auf der Bühne so nah wie möglich zu kommen, ohne dabei selbst in den Pit zu springen.

XXV: Live At Bloodstock erscheint in einem Deluxe Booklet inklusive reichlich Bonusmaterial als CD und DVD-Paket.

Bereits 2019 veröffentlichten Solitary eine EP in limitierter Auflage mit dem Titel XXV, welche drei Neuaufnahmen von Solitary Fanfavoriten enthielt. Diese Studiotracks wurden von Mike Bew (Cancer etc.) neu abgemischt und von Martin Buchwalter (Accuser, Destruction, Tankard etc.) remastered und sind nun Teil auf der XXV: Live At Bloodstock CD. Die DVD enthält neben dem kompletten Bloodstock Set auch ein Interview mit Frontmann Rich Sherrington vor der Show. Dazu alle acht bisherigen Promovideos der Band. Nur zu behaupten, dass XXV: Live At Bloodstock ein Muss für alle Solitary Fans wäre, ist eine kolossale Untertreibung. Jeder, der den Thrash liebt, braucht dieses Album!

XXV: Live At Bloodstock Tracklist:

CD:

[Live At Bloodstock]

Blackened Skies

Trigger Point Atrocity

Keep Your Enemies Closer

The Edge Of Violence

Architects Of Shame

The Diseased Heart Of Society

Unidentified

Requiem

[XXV (Remixed & Remastered)]

Requiem

Within Temptation

Keep Your Enemies Closer

DVD

[Live At Bloodstock]

Blackened Skies

Trigger Point Atrocity

Keep Your Enemies Closer

The Edge Of Violence

Architects Of Shame

The Diseased Heart Of Society

Unidentified

Requiem

Pre-Show Interview

[Promo Videos]

Keep Your Enemies Closer

Unidentified

Wait

Abominate

I Will Not Tolerate

Catharsis

Spawn Of Hate

The Dark… The Resilient

Line-Up:

Richard Sherrington – Vocals/Rhythm Guitar

Gareth Harrop – Bass

Andy Mellor – Lead Guitar

Roy Miller – Drums

http://www.solitary.org.uk/

https://www.facebook.com/Official.Solitary