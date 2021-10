Sorcerer: huldigen Black Sabbath und veröffentlichen Cover und Video zu ‚When Death Calls‘ auf allen digitalen Plattformen

Am heutigen 8. Oktober veröffentlicht die schwedische Epic Doom Band Sorcerer ihren neuesten Coversong und ein dazugehöriges Video. Diesmal haben sie sich When Death Calls von den Paten des Dooms vorgenommen, Black Sabbath.

Nach dem Tribut-Cover des Rainbow-Klassikers Gates Of Babylon, das Sorcerer letzten Monat veröffentlicht haben, sind es dieses Mal Black Sabbath, denen gehuldigt und die auf ein Podest gestellt werden.

Laut Sorcerer-Gitarrist Peter Hallgren „ist Black Sabbath eine unendliche Inspirationsquelle, um gute Musik zu schreiben, egal in welchem Hardrock- und Metal-Stil“, und um Sänger Anders Engberg zu zitieren: „Man kann in den frühen Sorcerer-Songs hören, dass wir viel von Black Sabbath haben. Vielleicht neigen wir dazu, die melodischeren Teile – mehr die Alben der Dio– und Tony Martin-Ära – in die Musik zu mischen, die wir heute machen. Für mich ist When Death Calls einer der stärksten Songs, die sie meiner Meinung nach geschrieben haben. Ein wirklich düsterer Song, der meiner Meinung nach sehr nach der Musik klingt, die wir bei Sorcerer machen. Nachdem wir bei den Aufnahmen zu Gates Of Babylon einen Riesenspaß hatten, beschlossen wir, das Cover noch einmal zu überarbeiten. When Death Calls wurde einstimmig als das Stück ausgewählt, das wir nehmen wollten!“

Sorcerers When Death Calls ist ab sofort über alle digitalen Plattformen erhältlich, surft einfach zu: metalblade.com/sorcerer. Das dazu gehörige Video könnt ihr euch hier ansehen:

Sorcerer Line-Up:

Anders Engberg – Vocals

Kristian Niemann – Guitar

Peter Hallgren – Guitar

Justin Biggs – Bass

Richard Evensand – Drums

Co-production, Keyboards: Conny Welén

Mixing and Mastering: Ronny Björnström

Cover art: Jani Stefanovic

