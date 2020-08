Spielleute Skadefryd: Release-Day des dritten Albums „Pest Off!“

Natürlich hat der Corona-Lockdown nicht nur die Rock- und Metalbands hart getroffen, auch wenn unser Hauptaugenmerk bei Time For Metal auf eben diesen Bands liegt. Die Mittelalterbands sind natürlich genauso betroffen, denn auch Mittelaltermärkte konnten Corona-bedingt nicht stattfinden und so mussten auch die Spielleute Skadefryd aus Bad Säckingen in den letzten Monaten alle Auftritte absagen. Im Lager am Hochrhein hat man aus der Not eine Tugend gemacht und hat sich stattdessen voll in die Produktion des dritten Albums Pest Off! gestürzt.

Nun scheint es jedoch wieder vorwärtszugehen, denn am heutigen Donnerstag (20. August 2020) gibt es in Bad Säckingen Grund zum feiern und die Methörner zu füllen, denn Pest Off! ist heute erschienen und zudem konnten die Spielleute Skadefryd heute das erste offizielle Konzert nach dem Lockdown verkünden. Besser hätte es fast nicht funktionieren können, denn der 1. Mittelalterliche Biergarten am 4. September 2020 in Wildberg wird so dann quasi zur offiziellen Live-Release-Show, bei der es erstmals die neuen Songs auf die Ohren geben wird. Allerdings sollten sich alle interessierten Fans sputen, denn die Coronakrise ist längst noch nicht vorbei, und um die Sicherheitsvorgaben zu gewährleisten, wird es nur 200 Tickets geben.

Tickets erhaltet ihr unter: https://www.dieter-v-galgenberg.de/biergarten-wildberg-2020-tischreservierung.html

Die neue Silberscheibe der Spielleute Skadefryd bekommt ihr in der Bandkrämerey unter: https://shop.skadefryd.de

Wer danach noch weiter Lust auf mittelalterliche Klänge und buntes Treiben hat, der bekommt an diesem Wochenende eine Rundum-Vollbedienung, denn vom 4. – 6. September 2020 findet ein mittelalterlicher Biergarten in der Schlossanlage Wildberg statt. Der Eintritt zum Markt ist frei, nur zu den Abendkonzerten sind 6,- Taler fällig. Es wird einige Marktstände mit allerlei mittelalterlichen Waren geben, Gaukelei, Jonglage, Spanferkel vom Spieß und natürlich Gerstenkaltschale vom Fass, sowie Abendkonzerte an allen Tagen. Am Freitag, dem 4. September 2020, eben die Spielleute Skadefryd, am Samstag, dem 5. September 2020, spielen Fairy Dream und am Sonntag, dem 6. September 2020, Saitenstreich in der Wildberger Schlossanlage.