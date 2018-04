Stick To Your Guns mit Stray From The Path auf großer Sommer Tour (Vorbericht)

Stick To Your Guns mit Stray From The Path auf großer Sommer Tour (Vorbericht)

“Hardcore Kombi des Sommers“

Headliner: Stick To Your Guns

Vorband: Stray From The Path

Ort: Conrad Sohm, Dornbirn (weitere Daten siehe unten)

Datum: 08.07.2018



Kosten: 29,62 € VVK

Tickets: http://www.conradsohm.com/tickets/

Veranstalter: 7. Conrad Sohm Kultursommer-Festival & Mind Over Matter

Link: http://www.conradsohm.com/stick-to-your-guns-stray-from-the-path/



Stick To Your Guns scheinen wohl einfach nicht müde zu werden. Nach ihrem mehr als genialen neuen Album True View, was wohl eines DER Hardcore Alben des letzten Jahres war, geht es auch dieses Jahr wieder auf eine Sommer Tour, die neben einigen Open Airs auch Clubshows bietet und so ist wohl für jede Vorliebe etwas dabei. Als treuen Hardcore Begleiter haben sie sich Stray From The Path kurzerhand in den Koffer gepackt. Die Liste der Daten sollte zumindest für jeden einen Termin bereithalten!

# No Stray From The Path

08.06.18 UK Donnington Download Festival

09.06.18 Switzerland Interlaken Greenfield Festival

10.06.18 France Annecy Brise Glace

13.06.18 Germany Burglengenfeld VAZ *

14.06.18 Germany Gräfenhainichen With Full Force Festival

15.06.18 Germany Merkers Rock Am Berg #

16.06.18 Austria Nickelsdorf Nova Rock #

17.06.18 Austria Salzburg Rockhouse */**

19.06.18 France Strasbourg La Laiterie +

20.06.18 France Paris Trabendo +

21.06.18 Germany St. Goarshausen Rockfels #

22.06.18 Belgium Dessel Graspop #

23.06.18 Germany Scheesel Hurricane Festival #

24.06.18 Germany Neuhausen ob Eck Southside Festival #

25.06.18 Italy Milano Magnolia #

26.06.18 Slovenia Ljubljana Orto Bar

30.06.18 Germany Münster Vainstream

30.06.18 Netherlands Yseelsteyn Jera On Air #

01.07.18 Finland Helsinki Tuska Open Air #

03.07.18 Poland Wrocław Pralnia +

04.07.18 Poland Poznań Klub U Bazyla +

05.07.18 Hungary Budapest A 38

06.07.18 Czech Republic Hradec Kralove Rock For People

08.07.18 Austria Dornbirn Conrad Sohm

12.07.18 Spain Viveiro Resurrection Festival #

14.07.18 Germany Prölsdorf Krach Am Bach Festival #

Erst diese Woche veröffentlichten die Jungs aus Stick To Your Guns ein neues Lyric Video zu dem Song Doomed By You und beweisen wieder aufs Neue, warum sie essenziell für die gegenwärtige Szenenwelt sind. Auf den großen Festivals, unter anderem Download, Nova Rock oder auch das Southside Festival, sind sie auf jeden Fall anzutreffen. Und wer es ein wenig kleiner mag, sollte sich die anderen Termine nicht entgehen lassen.

Kommentare

Kommentare