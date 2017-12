“Was wäre, wenn Jesus in deinen Körper springt?!“

Filmtitel: Stigmata

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 102 Minuten

Genre: christlich-religiöser Mystery-Thriller

Release: 03.11.2017

Regie: Rupert Wainwright

Link: http://www.capelight.de/stigmata

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler:

Frankie Paige – Patricia Arquette

Pater Andrew Kiernan – Gabriel Byrne

Kardinal Daniel Houseman – Jonathan Pryce

Donna Chadway – Nia Long

Pater Durning – Thomas Kopache

Marion Petrocelli – Rade Šerbedžija

Pater Dario – Enrico Colantoni

Pater Gianni Delmonico – Dick Latessa

Jennifer Kelliho – Portia de Rossi



Im Leben der jungen Friseurin Frankie Paige spielt die Kirche keine große Rolle. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sich eines Tages aus dem Nichts tiefe, schmerzhafte Wunden – Stigmata – an ihren Handgelenken bilden. Pater Kiernan, ein Priester mit Hang zur Wissenschaft, soll den Vorfall im Auftrag des Vatikans untersuchen. Als er bei seinen Nachforschungen auf eine uralte und hochbrisante Botschaft hinter den Wundmalen stößt, tritt der zwielichtige Kardinal Houseman auf den Plan, der nicht nur die Macht der katholischen Kirche bedroht sieht …

Stigmata kommt von Stigmatisation, die der Film von 1999 thematisiert und bis heute ein Kultstreifen im Sektor darstellt. Die Fantasie am Thema, so bizarr es auch manchmal erscheinen mag, ist gar nicht so weit hergeholt. Die körperlichen Zeichnungen nach der Läuterung von Jesus können tatsächlich auftreten und psychischer sowie von körperlicher Natur (Blutschwitzen und Blutweinen) stammen. Wieder zum Film Stigmata – Freunde des Thrillers können diesen seit Anfang November als Mediabook erwerben. Dieses liegt nicht nur gut in der Hand, sondern beinhaltet eine Blu-ray wie DVD Version. Ein weiteres Highlight ist das integrierte Buch mit über zwanzig Seiten, die Hintergründe, Bilder und Kritiken servieren. Nach fast zwei Jahrzehnten scheidet Stigmata weiterhin die Geister. Religiöse Anhänger haben nur zu gerne was zu nörgeln, wenn es um ihren Glauben geht. Für alle anderen bleibt ein mystischer Hauch über dem christlich-religiöser Thriller aus Pittsburgh. Capelight Pictures haben weiteres Bonusmaterial, welches nicht zurückgehalten wird. Neben Audiokommentaren von Regisseur Rubert Wainwright, punkten die entfallenen Szenen und das alternative Ende.

Stigmata Fazit: Wann habt ihr das letzte Mal Stigmata gesehen? Das habe ich mich auch gefragt und es ist verdammt lange her. Umso schöner noch mal über den Film zu stolpern, der in die Schiene des Blutigen Pfad Gottes oder Der Exorzist stößt. Dass ein paar Fakten nicht der Realität entsprechen, dürfte nur Klugscheißer interessieren. Die Handlung vom Drehbuch ist dabei überhaupt nicht gestört. Stigmata läuft flüssig, ist spannend und lebt von der Dramatik, die vielleicht doch real sein könnte. Eine Empfehlung bleiben die Aufnahmen von Rupert Wainwright, diesmal sogar mit ordentlich Bonusmaterial! Rene W. 8.2 2017-12-04 8.2 Gesamtwertung Leserwertung: ( 1 Judge) 8.5

