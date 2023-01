Stillbirth: veröffentlichen das Cover Artwork und Release-Datum des neuen Albums „Homo Deus“

Die deutsche Brutal Surf Death Metal Band Stillbirth hat ihr neues Cover Artwork und Veröffentlichungsdatum für das kommende Album Homo Deus veröffentlicht.

Homo Deus wird am 7. April 2023 über Distortion Music Group veröffentlicht. Ein neues Label, das vom Sänger von Kataklysm, Ex Deo und Invictus, Maurizio Iacono, gegründet wurde.

Das Cover Artwork wurde von Aghy Purakusuma aus Indonesien gestaltet. Aghy hat auch die früheren Coverdesigns für Stillbirth gemacht, zum Beispiel für die Alben Annihilation Of Mankind, Revive the Throne, Back To The Stoned Age und Strain Of Gods.

Homo Deus wird das achte Album in voller Länge und ein Konzeptalbum sein. Es wird die Trilogie abschließen, die mit Annihilation Of Mankind begann.

Die Tracklist zu Homo Deus findet ihr in unserem Release-Kalender:

Stillbirth – Homo Deus (2023 – Distortion Music Group)

Musik & Text geschrieben von: Lukas Swiaczny

Gitarren & Gesang aufgenommen von: Lukas Swiaczny

Schlagzeug aufgenommen von: Martin Grupe

Bass-Gitarren aufgenommen von: Lukas Kaminski

Clean Gitarrensolo bei Tribunal Of Penance: Todor Manojlovic (Amida Falls – Deutschland)

Alle Gitarren-Soli bei Get Out: Sanjay Kumar (Wormhole, Equipoise – USA)

Mixing und Mastering durch: Demigod Recordings (Portugal)

Schlagzeugaufnahmen in den Whiteroom Studios (Deutschland)

Coverart von: Aghy Purakusuma (Indonesien) „Wir freuen uns sehr darauf, unseren neuen Bulldozer Homo Deus mit der Distortion Music Group am 7. April 2023 zu veröffentlichen. Distortion Music Group ist eine großartige Möglichkeit für uns, frei in unserer musikalischen Entwicklung zu sein und trotzdem einen massiven Partner im Rücken zu haben. Wir lieben ihren Umgang mit den Bands und freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte.

Das Album Homo Deus beinhaltet elf Songs (44 Minuten) und ist wesentlich abwechslungsreicher als unsere letzten Veröffentlichungen. Ihr könnt ein maximal heftiges Stillbirth-Album erwarten, aber dieses Mal geben wir euch ein paar Sekunden mehr Zeit, um zwischen den Songs zu verschnaufen. Jeder Song hat einen einzigartigen Stil mit messerscharfen Gitarrenriffs, krachenden Drums und einer Menge Gesangsvielfalt von fiesen Grunts bis zu ohrenbetäubenden Höhen. Um die maximale Brutalität in eure Ohren zu bekommen, haben wir wieder mit dem Audio-Studio Demigod Recordings für den Mix und das Mastering des Albums zusammengearbeitet. Unser Cover-Designer Aghy Purakusuma hat einen großartigen Job an unserem Landscape-Size Artwork gemacht und wir haben wieder unsere Liebe für Details kombiniert, um einige Ostereier im Cover zu verstecken. Wir können es kaum erwarten, die Meinungen unserer alten und vielleicht neuen Fans zu hören.“

Für Fans von Dying Fetus, Misery Index, Waking the Cadaver, Abominable Putridity, Ingested, The Black Dahlia Murder, Cannibal Corpse … Bandmitglieder Stillbirth 2023:

Lukas Swiaczny – Gesang

Leonard Thoma – Gitarre

Szymon Skiba – Gitarre

Lukas Kaminski – Bass

Martin Grupe – Schlagzeug

Stillbirth online: