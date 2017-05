Es ist Jubiläumsjahr: 35 Jahre Tankard! Und natürlich darf zu solch einem Jubelfest auch der passende Soundtrack nicht fehlen. Das bereits 17. Studioalbum mit dem Titel One Foot In The Grave wird am 02. Juni 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht.

Eine Woche vorher steht für die Frankfurter Kult-Thrasher nun ein weiteres Highlight der Bandgeschichte an. Ganz Frankfurt ist heiß aufs DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund am 27. Mai im Berliner Olympiastadion. Den rund 30.000 mitgereisten Eintracht-Fans wird vor Spielbeginn nun richtig eingeheizt. Tankard werden die Vereinshymne Schwarz-weiß wie Schnee ca. 30 Minuten vor Anpfiff vor dem Fanblock der Frankfurter Eintracht spielen!

Hierzu hat die Band nun einen offiziellen Trailer auf YouTube veröffentlicht:



Die Vereinshymne wurde 2006 von Tankard eingespielt und als EP veröffentlicht. Bereits 2006 wurde Tankard die Ehre zu Teil, den Song beim Pokalfinale gegen Bayern München im Stadion zu spielen. Seit diesem Auftritt wird der Song bei jedem Heimspiel der Frankfurter Eintracht im Stadion gespielt. Die längst vergriffene EP soll im Herbst 2017 neu aufgelegt werden.

Kommentare

Kommentare