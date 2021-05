Tarchon Fist: Giacomo Voli (Rhapsody Of Fire) und Julien Tournoud (Amon Sethis) sind Gastsänger auf dem kommenen Album

In ihren Facebook-Meldungen vom 06.05.2021 und vom 12.05.2021 verriet die Band Tarchon Fist, dass Julien Tournoud, Frontmann der Französischen Prog-Metaller Amon Sethis, und Giacomo Voli, Sänger der Gruppe Rhapsody Of Fire, auch bekannt durch seine Teilnahme bei The Voice in Italien, 2014, als Gäste auf dem kommenden Album von Tarchon Fist vertreten sein werden.

Laut Tarchon Fist-Gitarrist und -Oberhaupt Luciano Tattini haben Tarchon Fist die Songs und Lyrics für ihre neuen Stücke bereits geschrieben, und die Studio-Aufnahmen sind im Gange. Die Gesangsbeiträge beider Gast-Sänger liegen bereits vor.

Für die Veröffentlichung der neuen CD hat die Band das Jahr 2022 ins Auge gefasst, in der Hoffnung, dass sich die Pandemie dann nicht mehr so einschneidend auswirken wird.





Nach den Full-Length-Werken Tarchon Fist (2008), Fighters (2009), Heavy Metal Black Force (2013), Celebration (2015/16) und Apocalypse (2019) darf man sich auf ein neues Werk von Tarchon Fist im Jahr 2022 freuen.