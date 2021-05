Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Vektor, Guns n’ Roses, Pallbearer, Helheim u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Lacrimas Profundere – The Gesture Of The Gist

Artist: Lacrimas Profundere

Herkunft: Deutschland

Song: The Gesture Of The Gist

Album: La Naissance D’un Rêve

Genre: Dark Rock, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 10:15 Minuten

Link: http://www.lacrimas.com

King Crimson – Formentera Lady

Artist: King Crimson

Herkunft: England

Song: Formentera Lady

Album: Islands

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 10:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingcrimsonofficial

Vektor – Forests Of Legend

Artist: Vektor

Herkunft: USA

Song: Forests Of Legend

Album: Terminal Redux

Genre: Progressive Thrash Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/VektorOfficial

Katatonia – Brave

Artist: Katatonia

Herkunft: Schweden

Song: Brave

Album: Brave Murder Day

Genre: Doom Metal, Death Metal, Gothic Rock, Alternative Rock, Progressive Rock

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: http://katatonia.com

Guns n’ Roses – Coma

Artist: Guns n’ Roses

Herkunft: USA

Song: Coma

Album: Use Your Illusion I

Genre: Hard Rock, Sleaze Rock, Glam Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/gunsnroses

Haken – Streams

Artist: Haken

Herkunft: England

Song: Streams

Album: Aquarius

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: https://hakenmusic.com

Avalanch – Las Ruinas Del Edén

Artist: Avalanch

Herkunft: Spanien

Song: Las Ruinas Del Edén

Album: Las Ruinas Del Edén

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: https://www.avalanch.net

Pallbearer – Worlds Apart

Artist: Pallbearer

Herkunft: USA

Song: Worlds Apart

Album: Foundations Of Burden

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: https://www.pallbearerdoom.com

King Witch – Solstice I – She Burns

Artist: King Witch

Herkunft: Schottland

Song: Solstice I – She Burns

Album: Body Of Light

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingwitch/

Waylander – To Dine In The Otherworld

Artist: Waylander

Herkunft: Irland

Song: To Dine In The Otherworld

Album: Honour Amongst Chaos

Genre: Celtic Folk Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: https://waylanderband.com

Wintersun – Sadness And Hate

Artist: Wintersun

Herkunft: Finnland

Song: Sadness And Hate

Album: Wintersun

Genre: Melodic Death Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 10:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/wintersun

Masterplan – Novum Initium

Artist: Masterplan

Herkunft: Deutschland

Song: Novum Initium

Album: Novum Initium

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 10:17 Minuten

Link: https://masterplan-theband.com

The Haunted – The Guilt Trip

Artist: The Haunted

Herkunft: Schweden

Song: The Guilt Trip

Album: The Dead Eye

Genre: Melodic Death Metal, Groove Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 10:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialthehaunted/

Edenbridge – The Grand Design

Artist: Edenbridge

Herkunft: Österreich

Song: The Grand Design

Album: The Grand Design

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 10:17 Minuten

Link: https://www.edenbridge.org/de/

Blood Tsunami – One Step Closer To The Grave

Artist: Blood Tsunami

Herkunft: Norwegen

Song: One Step Closer To The Grave

Album: Grand Feast For Vultures

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 10:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/bloodtsunamiofficial/

Deep Purple – Child In Time

Artist: Deep Purple

Herkunft: England

Song: Child In Time

Album: Deep Purple In Rock

Genre: Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Progressive Rock, Blues Rock, Funk Rock

Veröffentlichung: 1970

Spielzeit: 10:18 Minuten

Link: https://deeppurple.com

Helheim – Vinterdoden

Artist: Helheim

Herkunft: Norwegen

Song: Vinterdoden

Album: Av Norron Aett

Genre: Viking Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 10:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/helheimnorway

The Stooges – We Will Fall

Artist: The Stooges

Herkunft: USA

Song: We Will Fall

Album: The Stooges

Genre: Rock, Garage Rock, Protopunk, Hard Rock

Veröffentlichung: 1969

Spielzeit: 10:18 Minuten

Link: https://iggyandthestoogesmusic.com

Dreams Of Sanity – The Empress – Through The Looking Glass (A Dream)

Artist: Dreams Of Sanity

Herkunft: Österreich

Song: The Empress – Through The Looking Glass (A Dream)

Album: The Game

Genre: Symphonic Gothic Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/dreamsofsanity/

Finsterforst – Stirbt Zuletzt

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Stirbt Zuletzt

Album: Rastlos

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 10:19 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.